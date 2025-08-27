Affair de ator com Bruna Marquezine gera reação da filha de Mano Brown

Danilo e Bruna estão juntos há pouco tempo - Foto: Reprodução | Instagram

O suposto romance de Bruna Marquezine e Danilo Mesquita causou algumas reações inesperadas na web. Ex-namorada do ator, Ayomi Domenica deixou de seguir o artista no Instagram nesta semana.

Domenica e Danilo não se seguem mais | Foto: Reprodução | Instagram

Filha do rapper Mano Brown, a jovem namorou com o baiano por cerca de quatro anos, desde 2021. Separados há alguns meses, nenhum deles falou publicamente sobre o fim do relacionamento.

A artista também arquivou todas as fotos que possui ao lado do amado. Já ele continua seguindo o perfil dela e mantém as fotos, como a de maio de 2024, em homenagem ao aniversário dela.

Romance de Danilo e Bruna

Os boatos de affair entre Danilo e Bruna surgiram durante as gravações da série Amor da Minha Vida, do Disney +. Segundo informações do jornal EXTRA, os atores teriam extrapolado o clima de intimidade por trás das câmeras, chamando atenção de todos.

Fontes informaram que os artistas, que fazem um par romântico na trama, chegaram a trocar carinhos e conversar de forma privada, ao pé do ouvido. Em seu perfil do Instagram, o galã ex-global compartilhou uma foto agarradinho com a morena e a elogiou, recebendo uma resposta calorosa dela: “É uma alegria trabalhar com você, Dan!”.

Ele também compareceu à festa de aniversário dela, usando o mesmo look que o ex-namorado da artista, o ator João Guilherme. Em registros, que viralizaram nas redes sociais, os dois aparecem usando calça preta, cinto, regata branca e jaqueta de couro, com modelos praticamente idênticos.