ENTRETENIMENTO
SOLTEIRO?

Luan Pereira desmente boato e abre o jogo sobre romance

O cantor contou detalhes sobre sua relação com a influenciadora

Franciely Gomes

Por Franciely Gomes

27/08/2025 - 11:47 h
Luan e Victoria foram flagrados juntos
Luan e Victoria foram flagrados juntos

Luan Pereira usou suas redes sociais para esclarecer os boatos em torno de seu relacionamento com a influenciadora Victoria Miranda. Em uma sequência de stories publicados em seu perfil do Instagram, o cantor revelou que ainda não está namorando com a moça.

“Vamos falar de mais fofoca. Eu vi meu nome circulando e tão falando por aí que eu tô namorando. Vou ser direto: não estamos namorando, estamos nos conhecendo”, disse ele, deixando claro que o relacionamento com a moça ainda não é sério.

O artista, que está participando do quadro Dança dos Famosos, do programa Domingão Com Huck, da TV Globo, ainda elogiou Victoria. “Os relacionamentos devem ser construídos com conexões; você precisa se divertir, conhecer a pessoa para, enfim, assumir o compromisso. Estou conhecendo alguém maravilhosa, mas não estamos namorando ainda”, completou.

Exposição do romance

A relação íntima do casal foi exposta pela própria Victoria, através de um post em seu perfil privado. A jovem compartilhou uma sequência de fotos em que aparece ao lado do rapaz e carregando um buquê de flores enviado por ele.

Em outra imagem, a modelo exibiu o print de uma ligação de mais de três horas com o cantor sertanejo. “Um dia longe e a gente fica em ligação para matar a saudade”, escreveu ela na legenda da publicação.

