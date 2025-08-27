Novo casal? Gil do Vigor e Diego Hypólito aparecem em clima de romance

Gil do Vigor e Diego Hypólito - Foto: Reprodução | Redes Sociais

O ex-BBBs Gil do Vigor e Diego Hypólito foram flagrados em clima de romance na noite dessa terça-feira, 27. Os dois foram vistos de mãos dadas na peça ‘Wicked’, que tem Gloria Groove no elenco.

O suposto novo casal apareceu junto no evento, que aconteceu no Teatro Renault, em São Paulo. Gil, porém, negou algo além de amizade. “Peguei a mão dele, porque gosto de ficar de mão dada com ele. Tenho um carinho grande. Por enquanto é só amizade... ainda”, disse o economista ao jornalista Lucas Pasin.

Tudo sobre Entretenimento em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

“Se daqui pra frente vamos dar um beijinho? Não sei. Gosto de ficar agarrado com ele. A gente assistiu ao filme todo agarradinho, mas não beijou e nem nada. Ele é muito bonitinho”, completou Gil.

Veja os dois juntos:

NOVO CASAL? Gil do Vigor e Diego Hypólito foram vistos de mãos dadas durante evento. pic.twitter.com/C8qPFchSQu — Central Reality (@centralreality) August 27, 2025

Clima já vem rolando há um tempo

O ex-ginasta teve um momento de interação com os seus seguidores no Instagram recentemente e aproveitou para comentar sobre sua vida amorosa. Na oportunidade, ele mencionou Gil do Vigor, com quem já teve trocas de mensagens no passado.

Vale lembrar que a aproximação entre os dois ganhou destaque após a participação do irmão de Daniele Hypólito no Big Brother Brasil. Em abril, durante o Bate-Papo BBB, Hypolito revelou que ambos já haviam tentado se encontrar.

“Eu e Gil já nos falamos no Instagram. Tinha crush. Que vergonha, mas estou solteiro, Gil […] A gente trocava mensagem, já combinou de jantar, mas nunca dava certo. Quando ele entrava (no BBB), meu coração até batia mais forte”, declarou na ocasião.

Dessa vez, fora do confinamento, Diego explicou que a rotina agitada impediu um novo contato com Gil. “Tem tanta gente me perguntando do Gil aqui… Eu não parei em nenhum momento (desde a saída do BBB) e a gente não se falou mais. Eu só comecei a seguir o Instagram de um pessoal que shippa a gente”, disse.

Diego Hypólito disse que pretende procurá-lo. “Vou mandar uma mensagem depois para descobrir se ele está em São Paulo ou no São João da Pocah. A última vez que eu o vi foi no São João da Juliette. Mas a gente nem ficou tão próximo. Fiquei pouco tempo e a gente não bateu muito o horário”.

Gil do Vigor comenta rumores

Ao falar sobre o assunto em abril deste ano, Gil do Vigor evitou confirmar rumores de um suposto envolvimento com Diego Hypólito. Em entrevista durante a celebração dos 60 anos da TV Globo, o economista e ex-BBB preferiu não entrar em detalhes ao ser questionado sobre o possível romance.

“Não sei… Não posso falar de momento. A gente conversou muito, mas, no momento, eu estou focado no PHD, tenho que terminar isso”, disse ele, segundo informações da coluna Fábia Oliveira.

Durante o evento, Gil também comentou sobre a importância da emissora em sua trajetória desde sua marcante participação no BBB 21, que o projetou nacionalmente. “A Globo me deu oportunidade de viver o que não parecia real, de me reinventar. Eu costumo dizer que eu sou um acadêmico aprendendo e se tornando um apresentador”, afirmou.

Além da vida acadêmica — Gil atualmente cursa um PhD em Economia — o ex-BBB destacou sua paixão antiga pela televisão, que agora também faz parte de sua rotina profissional. “Eu sempre fui apaixonado por televisão e hoje sou ainda mais por conhecer os bastidores, o que está por trás das câmeras. Pra mim é uma honra”, declarou o pernambucano.