Gil do Vigor detona novo programa de empréstimo de Lula: “Vai se lascar"

Em um vídeo publicado nas redes sociais, o economista e ex-BBB Gil do Vigor criticou o Crédito do Trabalhador, novo programa do governo federal que permite solicitação de empréstimos, por trabalhadores de carteira assinada, utilizando o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS) como salvaguarda.

Gil explicou, na gravação compartilhada nessa terça-feira, 25, que os bancos podem utilizar até 100% da multa rescisória como garantia do empréstimo e alertou para os riscos em caso de demissão.

“Se você trabalha de carteira assinada, você consegue um empréstimo chamado consignado, que é aquele empréstimo que já vem descontado diretamente no seu contracheque. Só que aí o que é que acontece. Agora, você vai poder utilizar o seu saldo do FGTS como uma garantia para os bancos. Por quê? Enquanto você está trabalhando, está descontando. E se você perder o emprego”, iniciou.

Gil pontuou que a taxa atual de juros do consignado está em 2,89% ao mês e a promessa é que vai baixar em quase 40%, se aproximando de 1,73% ao mês. “Então, aparentemente é uma coisa boa, mas não é não. Porque os bancos podem ficar com o seu FGTS de garantia. Ele pode usar até 10% do saldo do seu FGTS mais 100% da sua multa rescisória”, detalhou.

O ex-BBB seguiu: “E se tu perder o emprego? Tu foi demitido. Vai precisar desse dinheiro? Vai para o banco e vai se lascar. […] Em um cenário em que as famílias estão endividadas, não conseguem pagar nem o que estão devendo, elas vão fazer mais dívidas”.

Segundo dados da Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo (CNC), divulgados no início de fevereiro, apesar da queda, 76% das famílias brasileiras ainda estão endividadas.

O Crédito do Trabalhador vai permitir que as taxas de juros sejam inferiores às praticadas atualmente pelo crédito consignado (2,89%/mês), de acordo com o governo federal. A expectativa é de que caia cerca de 40%, se aproximando de 1,73%/mês. No entanto, apesar da queda, Gil ressalta que ainda é elevada.

“O juros ainda é alto. Um exemplo: se tu pegar 10 mil emprestados, eu fiz uma conta aqui, com essa taxa de juros tu ainda vai pagar quase 7 mil só de juros”, alertou Gil do Vigor.

Assista ao vídeo publicado por Gil:

A nova modalidade está disponível desde a última sexta-feira (21) e foi anunciada como uma nova alternativa de crédito. Até 10% do saldo do FGTS pode ser usado como garantia. O pagamento do crédito ocorre mensalmente pelo eSocial, até o limite de 35% do salário.

Os trabalhadores que já possuem empréstimos com desconto em folha podem migrar o contrato existente para o novo modelo a partir de 25 de abril.

A adesão ao crédito pode ser feita apenas pelo aplicativo da Carteira de Trabalho Digital.