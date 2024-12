Gil do Vigor anuncia entrada para a política e revela cargo

Gil do Vigor quer entrar para a política - Foto: Divulgação | Globo

Gil do Vigor surpreendeu com uma confissão envolvendo a vontade de ingressar na carreira política. O ex-BBB afirmou que deseja concorrer a presidente do Brasil.

Durante sua participação no Altas Horas, da Globo, o economista contou que pretende dar início à empreitada em breve, depois que encerrar os estudos nos Estados Unidos.

“Tenho muita vontade de liderar o Brasil para dar o tom. Falo muito que o presidente é como se fosse o maestro de uma orquestra”, falou o famoso.

O influenciador sobre a escolha do cargo: “Há uma transformação social e da pessoa quando ela começa a obter conhecimento. Assim que acabar meu PhD pretendo retornar [ao Brasil] e iniciar essa jornada. Respeito muito a carreira política, mas quero, de fato, concorrer a presidente do Brasil”.