Gil do Vigor assume namoro com estudante e ‘muso fitness’, veja quem é

O ex-bbb e economista Gil do Vigor assumiu um namoro com Heitor Aguiar por meio de uma publicação no Instagram. Heitor compartilhou uma foto do casal e se declarou ao economista, que respondeu com um comentário apaixonado.

“Que seja o início de uma linda história”, disse Heitor na legenda da postagem. “Você é meu sol”, respondeu Gil, com diversos emojis de coração.

Heitor é natural de Goiânia, mas atualmente mora em Uberlândia, no interior de Minas Gerais, onde estuda Odontologia na faculdade particular Unitri, Centro Universitário do Triângulo.

O estudante acumula mais de 23 mil seguidores no Instagram. Gil curtiu quase todas as publicações e deixou uma declaração em uma selfie que Heitor. “Meu amor lindo”, disse ele.