Gil do Vigor provoca dor de cabeça à Globo e caso na Justiça; entenda

Gil do Vigor está cotado para participar da novela Família é Tudo - Foto: Divulgação | Globo

A Globo está enfrentando mais um problema com o Sindicato dos Artistas do Rio de Janeiro. Desta vez o motivo tem relação com Gil do Vigor, que tentou fazer uma participação em Família é Tudo. A novela, inclusive, já conta com outra ex-BBB no elenco: Rafa Kalimann.

Depois da notícia de possível participação do economista na trama, o Sated-RJ conseguiu uma liminar na Justiça para impedir que a situação ocorra. A informação foi divulgada pelo site F5.

O Sindicato teve o seu pedido atendido pela juíza Luciana Gonçalves de Oliveira, que concordou com argumentos apresentados contra a Globo.

O Sated-RJ colocou na ação que Gil do Vigor não tem registro profissional de ator e, para esses casos, é necessário uma autorização da organização sindical. O Sindicato, porém, garantiu que a Globo não soliciou um autorização especial para o ex-BBB, que também trabalha no Mais Você.

A emissora também é acusada de burlar a lei para que Gil possa participar em Família é Tudo, escrita por Daniel Ortiz, como um fofoqueiro profissional.