Gil do Vigor de volta ao BBB? Reality faz anúncio surpreendente

O BBB 25 confirmou Gil do Vigor e Ceci Ribeiro como responsáveis por comandar o ‘Bate-Papo BBB’ na próxima edição do reality. A dupla foi anunciada pela Globo nesta segunda-feira, 2.

Gil, que participou do BBB 21, e Ceci, que é apresentadora da emissora, vão assumir o comando das transmissões com os eliminados da próxima edição do reality.

“Ela é maravilhosa, muito talentosa, já tem uma carreira bem bonita aqui fora. Eu estou muito aberto a aprender com ela. Eu tenho certeza de que a gente vai se completar”, celebrou Gil.

Ceci, que comandou o ‘Bate-papo Estrela da Casa’, na primeira edição do reality musical da Globo, pretende trazer a experiência anterior para “estar muito mais à vontade”.

“Com certeza o melhor de ter feito esse formato no ‘Estrela da Casa’ foi conhecer e trabalhar com a equipe do programa, que é a mesma do BBB e é de pessoas incríveis. Eu aprendi muito com eles, e foi muito divertido todo o processo. Então, agora, eu vou estar muito mais à vontade”, disse Ceci.

Na semana passada, a Globo já havia anunciado Thiago Oliveira e Beatriz Reis como responsáveis por apresentar os flashes com informações da edição na TV aberta. O BBB 25 estreia em 13 de janeiro e será no formato de duplas, com os grupos Pipoca e Camarote.