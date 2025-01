Gil do Vigor pede ator global em casamento; veja vídeo

Gil do Vigor e Amaury Lorenzo - Foto: Reprodução | Divulgação

Em rede nacional, Gil do Vigor protagonizou um momento marcante ao lado do ator Amaury Lorenzo. "Casa comigo? Vamos casar, com anel e tudo. Já aproveitamos a oportunidade", foram as palavras do ex-BBB, que estava com um anel na mão.

"Eu sou romântico. Gil, eu te aceito enquanto o grande amor da minha vida", brincou o ator, enquanto se ajoelhava. O momento gerou risos dos apresentadores Talitha Morete e Fabrício Battaglini.

Confira o vídeo: