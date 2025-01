Revelação gospel de Raul Gil faz cirurgia de redesignação sexual - Foto: Reprodução

Ella Viana de Holanda, anteriormente conhecida como Jotta A, viveu um momento marcante em sua trajetória de transição de gênero. Revelada no programa de calouros de Raul Gil no SBT, Ella consolidou sua identidade como mulher trans ao realizar a cirurgia de redesignação sexual em uma clínica localizada em Blumenau, Santa Catarina, neste fim de semana.

Leia:

>>> Globo é criticada após transmissão de show da Anitta no Réveillon

>>> Vídeo: Ivete Sangalo homenageia Preta Gil em Copacabana: "Eu te amo”

>>> Após 8 anos, Brad Pitt e Angelina Jolie finalizam divórcio

A cantora compartilhou a notícia no dia 27 de dezembro, por meio de seu canal no YouTube, destacando que o procedimento simboliza a etapa mais significativa de sua transição, iniciada em 2021. Durante esse período, Ella rompeu com sua identidade anterior e também com seu grupo religioso, ligado ao movimento pentecostal, que não a aceitava como artista LGBTQIAP+.

Ella assumiu publicamente sua identidade como mulher trans em 2022 e, desde então, vem inspirando e fortalecendo sua presença como cantora fora do segmento gospel.