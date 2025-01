Após 8 anos, Brad Pitt e Angelina Jolie finalizam divórcio

Angelina Jolie e Brad Pitt tiveram um relacionamento de 12 anos - Foto: Andrew Cowie | AFP

Após longos oito anos de brigas judiciais, o divórcio de Brad Pitt e Angelina Jolie finalmente chegou a um acordo definitivo. O divórcio, iniciado em 19 de setembro de 2016, veio após um incidente em um voo particular, onde Jolie alegou que Pitt foi abusivo com ela e os seis filhos do casal: Maddox (23), Pax (21), Zahara (19), Shiloh (18) e os gêmeos Vivienne e Knox (16).

Segundo representantes da atriz, a resolução foi alcançada na última segunda-feira, 30. Apesar das investigações não resultarem em acusações formais, as alegações moldaram os anos seguintes de disputas legais.

Desde o início do processo, Pitt e Jolie travaram intensas batalhas, principalmente em relação à custódia dos filhos e a questões financeiras. Em 2017, em um esforço conjunto para preservar a privacidade familiar, o casal optou por manter os detalhes do caso confidenciais, contratando um juiz particular para lidar com as decisões legais pendentes.

No processo, além das disputas pela custódia, os dois enfrentaram desacordos relacionados à vinícola Château Miraval, na França. Em 2022, Pitt processou Jolie pela venda de sua participação na propriedade, enquanto a atriz o acusou de "guerra vingativa".

Mais recentemente, em novembro de 2024, Jolie obteve uma vitória significativa ao garantir acesso a documentos que, segundo seus advogados, poderiam corroborar alegações de abuso. Paralelamente, Pitt conseguiu avançar com sua própria ação contra Jolie, alegando que um acordo prévio sobre a venda da vinícola havia sido violado.