Musa do Onlyfans detona lenda do Real Madrid: “Velho e não toma banho”

Juliana Pantoja - Foto: Reprodução | Redes Sociais

Famosa no Onlyfans, a modelo colombiana Juliana Pantoja fez uma série de acusações contra Iker Casillas, considerado uma lenda do Real Madrid. Em entrevista para a imprensa colombiana, ela contou que o ex-goleiro espanhol tenta chamar atenção ao seguir pessoas do círculo pessoal dela.

A mulher disse que chegou a bloquear o ex-jogador nas redes sociais. “Até hoje, ele está obcecado e quer me magoar. Bloqueei no WhatsApp e no Instagram, e no sábado ele me enviou uma mensagem no TikTok, perguntando porque o tinha bloqueado. Tenho capturas de tela”, disse Pantoja.

Tudo sobre Entretenimento em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

Casillas já chegou a negar publicamente qualquer ligação com Juliana Pantoja. Porém, a modelo publicou provas de que a relação entre eles existiu. A musa chamou o ex-jogador de velho e disse que ele não tomava banho.

Iker Casillas | Foto: AFP

“Não quero parecer cruel… mas ele é um velho de 44 anos e uma pessoa que não tomava banho todos os dias”, disparou. Pantoja disse ainda que Casillas viajou até a Colômbia para visitá-la. Falou também que ele não a defendeu quando foi agredida por um homem.

“Houve um ataque contra mim e ele tomou o partido do meu agressor, sem sequer querer ouvir a minha versão. Nos beijamos várias vezes, mas ele me tratava de forma diferente dos outros amigos. Não vai me silenciar com a sua imagem”, disse.

Carreira de Casillas

Iker Casillas encerrou a carreira em 2019, após sofrer um infarto durante treino do Porto. Entre os títulos conquistados, estão três Champions League e cinco Campeonatos Espanhóis, além da Copa do Mundo de 2010, como capitão da seleção da Espanha.