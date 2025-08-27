Menu
ENTRETENIMENTO
CONTOU TUDO!

MC Daniel faz confissão surpreendente sobre traição

O cantor falou abertamente sobre o fim de seus últimos relacionamentos

Franciely Gomes

Por Franciely Gomes

27/08/2025 - 12:36 h
MC Daniel contou detalhes sobre as relações
MC Daniel contou detalhes sobre as relações -

MC Daniel deu um fim aos boatos em torno do fim de seus últimos relacionamentos nesta semana. O cantor participou do programa Lady Night, apresentado por Tatá Werneck, e fez uma confissão sobre traição, revelando que nunca foi infiel.

“Nunca na minha vida”, disparou ele, recebendo a confirmação do polígrafo, a máquina detectora de mentiras. Em seguida, o funkeiro reforçou que pessoas que traem não possuem caráter.

“Trair diz muito sobre a pessoa, na minha opinião. É difícil falar sobre isso porque quem trai fica furioso, mas se a pessoa é capaz de trair quem ela dorme junto, é capaz de trair qualquer pessoa no mundo. Quem trai vai ficar com um ódio mortal de mim, mas estou falando de mim. Cada um com seu cada um”, disparou.

Vale lembrar que o fim dos últimos relacionamentos do cantor causaram polêmica nas redes sociais. Ele namorou com a atriz ex-global Mel Maia e noivou com a influenciadora Lorena Maria, mãe de seu único filho, Rás, de apenas 6 meses de vida.

Saudade do filho

Recentemente, MC Daniel usou suas redes sociais para desabafar sobre a saudade que sente de seu filho, Rás. Separado da mãe do garoto, a influenciadora Lorena Maria, o cantor afirmou que sente falta de ver o herdeiro todos os dias.

“Feliz 6 meses meu filho Sinto sua falta todos os dias”, escreveu ele na legenda da publicação, seguido de um emoji triste. Em outro post, Daniel celebrou novamente a vida do pequeno, que mora com a mãe no Rio de Janeiro, enquanto ele vive em São Paulo com a família.

“6 meses do meu melhor amigo. Metade de um ano aprendendo e crescendo, cada dia com vc é um presente que Deus sabia que eu precisava. Te amo, filho!”, afirmou ele na publicação, em que parece conversando com o garoto.

x