Menu
Pesquisa
ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > ENTRETENIMENTO
Ouvir Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

CONTOU TUDO!

Treta? Poliana Rocha explica curtida em post criticando Virginia

A mãe de Zé Felipe contou detalhes sobre o corrido

Franciely Gomes

Por Franciely Gomes

27/08/2025 - 14:38 h
Poliana e Virginia eram bem próximas
Poliana e Virginia eram bem próximas -

Poliana Rocha usou suas redes sociais para dar um fim aos boatos de treta com Virginia Fonseca, sua ex-nora. A esposa do cantor Leonardo publicou uma sequência de stories em seu perfil do Instagram e contou que curtiu um post que citava a influenciadora, mas não teve intenção de causar polêmica.

“Na hora que abro a internet, vejo meu nome estampado em tudo quanto é site de fofoca, me julgando, me criticando. Eu fico muito chateada, por isso venho me pronunciar. Não dou conta disso, acho que as pessoas perdem o bom senso e falam as coisas sem pensar. A pessoa nem me conhece para ficar me julgando”, disse ela.

Tudo sobre Entretenimento em primeira mão!
Entre no canal do WhatsApp.

“Curto mesmo, curto quantas vezes eu quiser. Eu estou achando ótimo as pessoas estarem gostando desse novo estilo dele. Eu, como mãe, tenho que achar ótimo e agradecida pelas pessoas. Isso não significa que eu esteja fazendo alguma coisa contra a minha ex-nora”, completou.

Leia Também:

MC Daniel faz confissão surpreendente sobre traição
Luan Pereira desmente boato e abre o jogo sobre romance
Musa do Onlyfans detona lenda do Real Madrid: “Velho e não toma banho”

A loira ainda destacou que as intrigas da internet não destruirão a relação delas. “Até porque a relação que a gente tem, não é mimimi de internet que vai acabar. Temos uma relação muito sólida, de cumplicidade, e sou muito agradecida por terem dado meus três netos”, disparou.

“Parem de ficar colocando veneno em coisas que vocês não vão conseguir destruir. Vocês ficam focando o tempo todo na nossa família, está exaustivo”, concluiu a avó de Maria Alice, Maria Flor e José Leonardo.

O post curtido por Poliana alegava que uma fã estava ‘fazendo o que a Virginia não faz', divulgando o álbum novo de Zé Felipe, pois era função da influenciadora fazer posts divulgando as canções do ex.

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.

Participe também do nosso canal no WhatsApp.

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Email Compartilhar no X Compartilhar no Facebook Compartilhar no Whatsapp

Tags:

Poliana Rocha Virginia Fonseca

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Ver todas

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Publicações Relacionadas

A tarde play
Poliana e Virginia eram bem próximas
Play

Bahia é “excluído” da Libertadores em gafe ao vivo na TV Globo

Poliana e Virginia eram bem próximas
Play

Músico internado agradece apoio de fãs e promete “muita música boa"

Poliana e Virginia eram bem próximas
Play

Assim como Hytalo Santos, relembre outros famosos que já foram presos

Poliana e Virginia eram bem próximas
Play

Hytalo Santos é preso após denúncia de 'adultização'; veja vídeo da prisão

x