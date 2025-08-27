Treta? Poliana Rocha explica curtida em post criticando Virginia

Poliana e Virginia eram bem próximas - Foto: Reprodução | Instagram

Poliana Rocha usou suas redes sociais para dar um fim aos boatos de treta com Virginia Fonseca, sua ex-nora. A esposa do cantor Leonardo publicou uma sequência de stories em seu perfil do Instagram e contou que curtiu um post que citava a influenciadora, mas não teve intenção de causar polêmica.

“Na hora que abro a internet, vejo meu nome estampado em tudo quanto é site de fofoca, me julgando, me criticando. Eu fico muito chateada, por isso venho me pronunciar. Não dou conta disso, acho que as pessoas perdem o bom senso e falam as coisas sem pensar. A pessoa nem me conhece para ficar me julgando”, disse ela.

“Curto mesmo, curto quantas vezes eu quiser. Eu estou achando ótimo as pessoas estarem gostando desse novo estilo dele. Eu, como mãe, tenho que achar ótimo e agradecida pelas pessoas. Isso não significa que eu esteja fazendo alguma coisa contra a minha ex-nora”, completou.

A loira ainda destacou que as intrigas da internet não destruirão a relação delas. “Até porque a relação que a gente tem, não é mimimi de internet que vai acabar. Temos uma relação muito sólida, de cumplicidade, e sou muito agradecida por terem dado meus três netos”, disparou.

“Parem de ficar colocando veneno em coisas que vocês não vão conseguir destruir. Vocês ficam focando o tempo todo na nossa família, está exaustivo”, concluiu a avó de Maria Alice, Maria Flor e José Leonardo.

O post curtido por Poliana alegava que uma fã estava ‘fazendo o que a Virginia não faz', divulgando o álbum novo de Zé Felipe, pois era função da influenciadora fazer posts divulgando as canções do ex.