FICOU SÉRIO?

Virginia Fonseca e Vini Jr dão novo passo na relação, diz jornalista

Os dois foram alvos de rumores recentes em torno do romance

Franciely Gomes

Por Franciely Gomes

01/09/2025 - 19:37 h
Os dois estão vivendo um romance discreto
Os dois estão vivendo um romance discreto -

Parece que o romance de Virginia Fonseca e Vini Jr está ficando cada vez mais sério. Após a influenciadora ser flagrada em clima de romance com o atleta durante a festa de aniversário dele, os dois foram vistos jantando em um restaurante de Madrid, na Espanha, nesta segunda-feira, 1.

Segundo informações divulgadas pelo portal de Leo Dias, os dois têm tido encontros frequentes em sigilo, a fim de preservar o romance dos julgamentos do público. Fontes ainda revelaram que o atacante do Real Madrid enviou o buquê de flores que a loira recebeu na manhã de hoje.

Procurada pela reportagem do portal, a assessoria da ex-mulher de Zé Felipe informou que “não comenta a vida pessoal ou sexual” da influenciadora. Eles ainda reforçaram que ela está viajando pela Europa com os amigos.

Romance

Os rumores com relação a Virginia Fonseca e Vini Jr surgiram em julho deste ano, após a loira começar a seguir o jogador de futebol no Instagram e interagir nas publicações dele.

O atleta do Real Madrid, que não foi convocado para participar do amistoso da Seleção Brasileira, não perdeu tempo e já curtiu algumas fotos recentes da famosa, incluindo uma de biquíni. As curtidas foram o suficientes para os internautas comentarem sobre o possível casal.

A loira também foi flagrada em clima íntimo com o jogador na festa de aniversário dele, que aconteceu durante três dias no Rio de Janeiro. Recentemente, ela confirmou sua participação no evento: “Saí da festa e fui direto fazer a live [da WePink, marca dela]. A festa foi no Rio de Janeiro. Aí eu saí de lá às 7h da manhã e fui fazer”.

x