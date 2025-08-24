Menu
ENTRETENIMENTO
CONFIRMOU

Virginia Fonseca confirma ida à comemoração de Vini Jr: "Fui direto"

Apresentadora comentou sobre a presença no evento durante o "Sabadou com Virginia", do SBT

Agatha Victoria Reis

Por Agatha Victoria Reis

24/08/2025 - 11:26 h
Apresentadora confirmou a presença em festa de Vinicius Jr.
Apresentadora confirmou a presença em festa de Vinicius Jr. -

Conhecida por agitar as redes sociais, Virginia Fonseca mais uma vez coloca seu nome em evidência. Durante o programa "Sabadou com Virgínia", do SBT, a apresentadora confirmou que esteve presente na festa de aniversário do jogador Vinicius Jr.

Ao participar do quadro Verdade ou Desafio, Virginia foi questionada pelo cantor Dudu Nobre sobre sua última ressaca. Inicialmente, tentou se esquivar da pergunta, mas acabou admitindo: “Foi na festa do Vinicius Jr.”

A notícia surpreendeu o público, já que a presença da influenciadora na comemoração havia sido apenas uma suposição até o momento.

Virginia também contou como conciliou a festa com seus compromissos profissionais: “Eu fiz a live. Saí da festa e fui direto fazer a live. A festa foi no Rio de Janeiro. Aí eu saí de lá às 7h da manhã e fui fazer.”

Os seguidores perceberam o cansaço da apresentadora e até sinais de resto de maquiagem, o que colaborou com os rumores sobre sua participação na festa.

