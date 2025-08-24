Virginia Fonseca confirma ida à comemoração de Vini Jr: "Fui direto"

Apresentadora confirmou a presença em festa de Vinicius Jr. - Foto: Reprodução| Instagram

Conhecida por agitar as redes sociais, Virginia Fonseca mais uma vez coloca seu nome em evidência. Durante o programa "Sabadou com Virgínia", do SBT, a apresentadora confirmou que esteve presente na festa de aniversário do jogador Vinicius Jr.

Ao participar do quadro Verdade ou Desafio, Virginia foi questionada pelo cantor Dudu Nobre sobre sua última ressaca. Inicialmente, tentou se esquivar da pergunta, mas acabou admitindo: “Foi na festa do Vinicius Jr.”

Tudo sobre Entretenimento em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

A notícia surpreendeu o público, já que a presença da influenciadora na comemoração havia sido apenas uma suposição até o momento.

Virginia também contou como conciliou a festa com seus compromissos profissionais: “Eu fiz a live. Saí da festa e fui direto fazer a live. A festa foi no Rio de Janeiro. Aí eu saí de lá às 7h da manhã e fui fazer.”

Os seguidores perceberam o cansaço da apresentadora e até sinais de resto de maquiagem, o que colaborou com os rumores sobre sua participação na festa.