Susana Vieira comemora 83 anos e rouba a cena com clique de biquíni
A atriz compartilhou registros da viagem à Grécia em suas redes sociais
Por Agatha Victoria
A atriz Susana Vieira comemorou, neste sábado,23, seu aniversário de 83 anos em grande estilo. A estrela viajou para Mikonos, na Grécia, onde celebrou a data especial e posou de biquíni nas redes sociais.
“Meus 83 anos, com minha família, amigos, muito amor, saúde e esse mar sem fim 💙☀️🌊🤍✨🎉”, escreveu a atriz na legenda da publicação.
Durante a comemoração, Susana esteve acompanhada do filho, Rodrigo Vieira, e da nora, Katheryn Goetten. O filho também prestou uma homenagem à mãe nas redes sociais: “Feliz aniversário, mãe! Vamos celebrar da melhor forma com a família”, declarou.
Com uma carreira de mais de 55 anos, Susana Vieira é um dos maiores nomes da televisão brasileira, com passagens marcantes por diversas novelas e produções audiovisuais nacionais.
