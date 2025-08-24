Susana Vieira comemora 83 anos e rouba a cena com clique de biquíni

Susana esteve acompanhada do filho, Rodrigo Vieira - Foto: Reprodução| Instagram

A atriz Susana Vieira comemorou, neste sábado,23, seu aniversário de 83 anos em grande estilo. A estrela viajou para Mikonos, na Grécia, onde celebrou a data especial e posou de biquíni nas redes sociais.

“Meus 83 anos, com minha família, amigos, muito amor, saúde e esse mar sem fim 💙☀️🩵🌊🤍✨🎉”, escreveu a atriz na legenda da publicação.

Durante a comemoração, Susana esteve acompanhada do filho, Rodrigo Vieira, e da nora, Katheryn Goetten. O filho também prestou uma homenagem à mãe nas redes sociais: “Feliz aniversário, mãe! Vamos celebrar da melhor forma com a família”, declarou.

Com uma carreira de mais de 55 anos, Susana Vieira é um dos maiores nomes da televisão brasileira, com passagens marcantes por diversas novelas e produções audiovisuais nacionais.

