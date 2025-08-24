Menu
Pesquisa
ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > ENTRETENIMENTO
Ouvir Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

FAMOSOS

Susana Vieira comemora 83 anos e rouba a cena com clique de biquíni

A atriz compartilhou registros da viagem à Grécia em suas redes sociais

Agatha Victoria

Por Agatha Victoria

24/08/2025 - 9:41 h
Susana esteve acompanhada do filho, Rodrigo Vieira
Susana esteve acompanhada do filho, Rodrigo Vieira -

A atriz Susana Vieira comemorou, neste sábado,23, seu aniversário de 83 anos em grande estilo. A estrela viajou para Mikonos, na Grécia, onde celebrou a data especial e posou de biquíni nas redes sociais.

“Meus 83 anos, com minha família, amigos, muito amor, saúde e esse mar sem fim 💙☀️🩵🌊🤍✨🎉”, escreveu a atriz na legenda da publicação.

Tudo sobre Entretenimento em primeira mão!
Entre no canal do WhatsApp.

Leia Também:

Dado Dolabella responde Luan Pereira após polêmica: "Sigo em paz"
Ana Castela é supreendida com presente inusitado
Luan Pereira expõe agressão e rompe silêncio sobre Dado Dolabella

Durante a comemoração, Susana esteve acompanhada do filho, Rodrigo Vieira, e da nora, Katheryn Goetten. O filho também prestou uma homenagem à mãe nas redes sociais: “Feliz aniversário, mãe! Vamos celebrar da melhor forma com a família”, declarou.

Com uma carreira de mais de 55 anos, Susana Vieira é um dos maiores nomes da televisão brasileira, com passagens marcantes por diversas novelas e produções audiovisuais nacionais.

Confira publicação:

Ver essa foto no Instagram

Uma publicação compartilhada por Susana Vieira (@susanavieiraoficial)

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.

Participe também do nosso canal no WhatsApp.

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Email Compartilhar no X Compartilhar no Facebook Compartilhar no Whatsapp

Tags:

famosos Susana Vieira

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Ver todas

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Publicações Relacionadas

A tarde play
Susana esteve acompanhada do filho, Rodrigo Vieira
Play

Bahia é “excluído” da Libertadores em gafe ao vivo na TV Globo

Susana esteve acompanhada do filho, Rodrigo Vieira
Play

Músico internado agradece apoio de fãs e promete “muita música boa"

Susana esteve acompanhada do filho, Rodrigo Vieira
Play

Assim como Hytalo Santos, relembre outros famosos que já foram presos

Susana esteve acompanhada do filho, Rodrigo Vieira
Play

Hytalo Santos é preso após denúncia de 'adultização'; veja vídeo da prisão

x