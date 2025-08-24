Menu
FAMOSOS

Férias na Bahia! Isabeli Fontana posa de biquíni rosa ao lado do filho

Modelo aproveita o calor baiano em resort de luxo ao lado do filho que estuda no estado

Agatha Victoria Reis

Por Agatha Victoria Reis

24/08/2025 - 10:20 h | Atualizada em 24/08/2025 - 10:58
Fontana está curtindo férias em um resort de luxo na Bahia
Fontana está curtindo férias em um resort de luxo na Bahia -

A modelo Isabeli Fontana, de 42 anos, foi vista na Praia do Forte, na região da Linha Verde, na Bahia, neste sábado, 23, acompanhada do filho Zion, de 22, aproveitando o calor e as praias baianas.

Fontana está curtindo férias em um resort de luxo com o marido, o ex-cantor do NX Zero, Di Ferrero, de 40 anos, e aproveita para passar tempo com o filho, que mora e estuda em Salvador.

Em entrevista à Quem, Isabeli explicou o motivo da mudança do filho para a Bahia: “Ele veio fazer um estágio de TI. Ele gosta muito do Nordeste.”

A modelo também falou sobre o carinho pelo estado. “Eu amo a Bahia, é a cara do Brasil. Viemos ficar dois dias. Teve uma brechinha na agenda, fazia três meses que não o via. Morro de saudades”, afirmou.

Zion, filho de Isabeli com Álvaro Jocomossi, não é filho único. A empresária também é mãe de Lucas, de 18 anos, fruto do relacionamento com Henri Castelli.

“O bom é que meus filhos agora estão mais maduros e começando a criar asas para o mundo”, concluiu.

x