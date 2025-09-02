Mãe de Hytalo Santos toma atitude para visitá-lo na prisão; entenda

Hytalo Santos é investigado pelo MPPB sob suspeita de tráfico humano e exploração sexual infantil - Foto: Reprodução | Redes sociais

A mãe de Hytalo Santos conseguiu a permissão para visitar o filho na Penitenciária do Róger, em João Pessoa, na Paraíba, após regularizar a documentação necessária, segundo o portal LeoDias.

Mesmo com o credenciamento aprovado no início desta semana, o primeiro encontro não ocorreu, já que o influenciador permanece em período de reconhecimento, etapa obrigatória antes de receber visitas.

Uma fonte próxima à família afirmou que a mãe, o pai e o irmão de Hytalo “estão loucos para vê-lo”. A visita deve acontecer no próximo domingo, 7. Até então, apenas uma assessora vinha se responsabilizando por levar roupas e outros cuidados para o influenciador e seu marido, Israel Vicente.



De acordo com o portal LeoDias, a mãe tentou realizar o cadastro já na última sexta-feira, 29, mas não teve êxito por conta da ausência de alguns documentos. O escritório de advocacia que defende Hytalo e Israel já nomeou uma pessoa em João Pessoa para representá-los.

Presos desde o dia 15 de agosto, o casal foi transferido para a Paraíba no dia 28 do mesmo mês. Na atual penitenciária, eles se encontram em uma ala destinada ao público LGBTQIA+, medida de segurança adotada pela administração do presídio.

Hytalo e o marido são investigados por cinco crimes: tráfico de pessoas; exploração sexual; trabalho infantil artístico irregular; produção de vídeos com menores para divulgação em redes sociais; e constrangimento de crianças e adolescentes.

Entenda o caso

Hytalo Santos e Israel Nata, conhecido como Euro, são investigados pelo Ministério Público da Paraíba (MPPB) sob suspeita de tráfico humano e exploração sexual infantil. O influenciador responde a duas ações do órgão, além de uma apuração do Ministério Público do Trabalho (MPT).

A prisão foi resultado de uma operação conjunta do MPPB, MPT, Polícia Civil da Paraíba e de São Paulo, além da Polícia Rodoviária Federal.

As investigações tiveram início após um vídeo publicado pelo influenciador Felca, que denunciou a adultização de crianças e adolescentes nas redes sociais. No material, Felca exibiu registros feitos pelo próprio Hytalo, nos quais aparecia com menores de idade em supostos contextos sexuais.