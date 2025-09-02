Amante expõe 'dote' de Payet e revela decepção: "Pequeno"

Larissa contou que se decepcionou com as partes íntimas do atleta - Foto: Reprodução| Redes sociais

A ex-amante do jogador francês Dimitri Payet, a advogada Larissa Ferrari, revelou detalhes polêmicos do relacionamento que manteve com o ex-contratado do Vasco, incluindo intimidades sobre o “dote” do atleta.

Além de expor intimidades, ela também falou sobre episódios de violência física e psicológica durante os sete meses de romance.

O que ela disse?

Em participação no PagodeCast, Larissa contou que se decepcionou com as partes íntimas do atleta. Segundo ela, havia criado expectativas em relação aos “dotes” de Payet, mas acabou se surpreendendo de forma negativa.

“No primeiro dia, quando ele chegou ao Rio de Janeiro, eu acordei 5h da manhã para acompanhar pelo celular, porque estava no interior. E quando ele chegou [ao Vasco], subiu no palco, vestiu a camisa, ele estava ali um pouco marcado. Já me chamou a atenção, mas aí, não era. Uns 12 [centímetros]. É pequeno, mas usava bem. Me surpreendi negativamente”, disse, em tom de brincadeira.

Antes disso, no início do mês, Larissa já havia feito outras revelações à colunista Fábia Oliveira. Ela contou que engravidou do jogador, mas perdeu o bebê em decorrência da violência sofrida.

“Foi um misto de felicidade e desespero, não sabia se ria ou chorava. Eu queria me sentir feliz, mas me sentia com medo”, relatou.

Polêmicas e denúncias

Segundo a advogada, o relacionamento foi marcado por práticas de violência e humilhação. Ela afirmou que Payet era adepto ao sadomasoquismo e, em algumas ocasiões, a obrigava a colocar a cabeça dentro do vaso sanitário como “prova de amor”. Além disso, Larissa também mostrou imagens das agressões que teria sofrido.

O romance começou no ano passado e durou cerca de sete meses, mas terminou cercado de denúncias e polêmicas.