Menu
Pesquisa
ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > ENTRETENIMENTO
Ouvir Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

VEM AÍ?

Atriz global é cotada para o BBB 26; saiba quem

A artista é um dos fortes nomes que deve integrar o grupo Camarote

Franciely Gomes

Por Franciely Gomes

02/09/2025 - 17:15 h
A atriz deve integrar o elenco de famosos
A atriz deve integrar o elenco de famosos -

Parece que a direção do BBB 26 já tem um nome certo para integrar o grupo Camarote. Segundo informações do jornal EXTRA, a atriz Mel Maia já está fazendo entrevistas com os diretores para firmar sua participação no reality show da TV Globo.

Ver essa foto no Instagram

Uma publicação compartilhada por MEL MAIA (@melissamelmaia)

A jovem, de 21 anos, ficou conhecida após estrear nas telinhas da Globo com a versão criança da personagem Nina, da famosa novela Avenida Brasil. A artista seguiu atuando em outros folhetins e em produções para plataformas de streaming.

Tudo sobre Entretenimento em primeira mão!
Entre no canal do WhatsApp.
Ver essa foto no Instagram

Uma publicação compartilhada por MEL MAIA (@melissamelmaia)

Mel Maia também ganhou notoriedade nas redes sociais, onde compartilha o dia a dia e sua rotina de treinos na academia, chamando atenção por seu porte físico. Atualmente, ela possui mais de 21 milhões de seguidores no Instagram.

Outros cotados

Apesar de Mel Maia ser a primeira famosa contada oficialmente para o programa, outros nomes estão sendo observados pelos diretores do programa. Participantes do quadro Dança dos Famosos, do programa Domingão Com Huck, os influenciadores Álvaro e Nicole Bahls chamaram atenção pelo carisma.

Segundo informações do colunista Lo-Bianco, do Portal IG, os diretores do BBB 26 estão cogitando convidar um dos dois para integrar o elenco do Camarote, grupo de convidados famosos do programa, que vem sendo adotado desde 2020.

Leia Também:

Virginia Fonseca visita lugar especial para Vini Jr após flagra íntimo
Amante expõe 'dote' de Payet e revela decepção: "Pequeno"
Gominho revela viver romance não monogâmico: “Ele tem outros”

“A Globo iniciou a semana com uma reunião de peso para alinhar os próximos passos do 'Big Brother Brasil'. Entre os temas debatidos, um chamou atenção: o público pediu para que Luciano Huck fizesse a nova seleção do BBB, e o canal atendeu!”, disse ele, em um post feito em seu perfil do Instagram.

O jornalista ainda contou que o programa deve ganhar uma nova dinâmica com os participantes da atração. “Explico... Caso o reality mantenha o formato "Camarote" em 2026, a ideia é que dois participantes do 'Dança dos Famosos' deixem o palco do dominical de Luciano Huck para entrar direto no confinamento da casa mais vigiada do país”, explicou.

“A medida é vista como uma forma de potencializar a audiência e unir universos já conhecidos do público”, concluiu ele,deixando claro que a dinâmica funcionará para atrair mais audiência para o famoso reality show.

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.

Participe também do nosso canal no WhatsApp.

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Email Compartilhar no X Compartilhar no Facebook Compartilhar no Whatsapp

Tags:

BBB bbb 26 bbb26 mel maia

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Ver todas

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Publicações Relacionadas

A tarde play
A atriz deve integrar o elenco de famosos
Play

Bahia é “excluído” da Libertadores em gafe ao vivo na TV Globo

A atriz deve integrar o elenco de famosos
Play

Músico internado agradece apoio de fãs e promete “muita música boa"

A atriz deve integrar o elenco de famosos
Play

Assim como Hytalo Santos, relembre outros famosos que já foram presos

A atriz deve integrar o elenco de famosos
Play

Hytalo Santos é preso após denúncia de 'adultização'; veja vídeo da prisão

x