Atriz global é cotada para o BBB 26; saiba quem

A atriz deve integrar o elenco de famosos - Foto: Reprodução | TV Globo

Parece que a direção do BBB 26 já tem um nome certo para integrar o grupo Camarote. Segundo informações do jornal EXTRA, a atriz Mel Maia já está fazendo entrevistas com os diretores para firmar sua participação no reality show da TV Globo.

A jovem, de 21 anos, ficou conhecida após estrear nas telinhas da Globo com a versão criança da personagem Nina, da famosa novela Avenida Brasil. A artista seguiu atuando em outros folhetins e em produções para plataformas de streaming.

Mel Maia também ganhou notoriedade nas redes sociais, onde compartilha o dia a dia e sua rotina de treinos na academia, chamando atenção por seu porte físico. Atualmente, ela possui mais de 21 milhões de seguidores no Instagram.

Outros cotados

Apesar de Mel Maia ser a primeira famosa contada oficialmente para o programa, outros nomes estão sendo observados pelos diretores do programa. Participantes do quadro Dança dos Famosos, do programa Domingão Com Huck, os influenciadores Álvaro e Nicole Bahls chamaram atenção pelo carisma.

Segundo informações do colunista Lo-Bianco, do Portal IG, os diretores do BBB 26 estão cogitando convidar um dos dois para integrar o elenco do Camarote, grupo de convidados famosos do programa, que vem sendo adotado desde 2020.

“A Globo iniciou a semana com uma reunião de peso para alinhar os próximos passos do 'Big Brother Brasil'. Entre os temas debatidos, um chamou atenção: o público pediu para que Luciano Huck fizesse a nova seleção do BBB, e o canal atendeu!”, disse ele, em um post feito em seu perfil do Instagram.

O jornalista ainda contou que o programa deve ganhar uma nova dinâmica com os participantes da atração. “Explico... Caso o reality mantenha o formato "Camarote" em 2026, a ideia é que dois participantes do 'Dança dos Famosos' deixem o palco do dominical de Luciano Huck para entrar direto no confinamento da casa mais vigiada do país”, explicou.

“A medida é vista como uma forma de potencializar a audiência e unir universos já conhecidos do público”, concluiu ele,deixando claro que a dinâmica funcionará para atrair mais audiência para o famoso reality show.