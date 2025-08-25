Menu
VEM AÍ?

Participantes da Dança dos Famosos são cotados para o BBB 26

Os famosos estão sendo sondados pelos diretores do programa

Franciely Gomes

Por Franciely Gomes

25/08/2025 - 15:38 h
Os famosos estão disputando o prêmio final
Os famosos estão disputando o prêmio final -

Parece que Álvaro e Nicole Bahls estão chamando a atenção da alta cúpula da TV Globo. Participantes do quadro Dança dos Famosos, do programa Domingão Com Huck, os influenciadores têm esbanjado carisma nos bastidores do canal.

Segundo informações do colunista Lo-Bianco, do Portal IG, os diretores do BBB 26 estão cogitando convidar um dos dois para integrar o elenco do Camarote, grupo de convidados famosos do programa, que vem sendo adotado desde 2020.

“A Globo iniciou a semana com uma reunião de peso para alinhar os próximos passos do 'Big Brother Brasil'. Entre os temas debatidos, um chamou atenção: o público pediu para que Luciano Huck fizesse a nova seleção do BBB, e o canal atendeu!”, disse ele, em um post feito em seu perfil do Instagram.

O jornalista ainda contou que o programa deve ganhar uma nova dinâmica com os participantes da atração. “Explico... Caso o reality mantenha o formato "Camarote" em 2026, a ideia é que dois participantes do 'Dança dos Famosos' deixem o palco do dominical de Luciano Huck para entrar direto no confinamento da casa mais vigiada do país”, explicou.

“A medida é vista como uma forma de potencializar a audiência e unir universos já conhecidos do público”, concluiu ele,deixando claro que a dinâmica funcionará para atrair mais audiência para o famoso reality show.

Queridinha do público

Vale lembrar que Nicole tem conquistado o carinho do público ao protagonizar laguns moemntos divertidos no programa. Neste domingo, 24, ela errou um dos passos de dança e foi criticada por um jurado.

Conhecido por seus comentários ácidos, Milton Cunha não deixou passar a performance da apresentadora e brincou: “Acho que tem humor quando a Nicole faz aquele passo horrível, mas ela manda: ‘viado, cala a boca, não fala de mim’. Adorei”.

A apresentadora, no entanto, não se abalou e entrou na brincadeira, respondendo: “Ai, que tudo!”. Colega de grupo da ex-panicat, Fernanda Paes Leme também entrou na interação e destacou: “Ela tem o povo”, ao ver a reação da plateia.

