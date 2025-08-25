Menu
DANÇA DOS FAMOSOS

MIlton Cunha julga Nicole Bahls e web reage: “Ela tem o povo“

Apresentação foi exibida neste domingo, 24

Agatha Victoria Reis

Por Agatha Victoria Reis

25/08/2025 - 14:45 h
Nicole Bahls chama a atenção dos internautas
Nicole Bahls chama a atenção dos internautas -

Na última apresentação em grupos do Dança dos Famosos, da TV Globo, exibida neste domingo,24, Nicole Bahls mais uma vez chamou atenção nas redes sociais com seus passos de dança.

Milton Cunha, conhecido por seus comentários ácidos, não deixou passar a performance da apresentadora e brincou: “Acho que tem humor quando a Nicole faz aquele passo horrível, mas ela manda: ‘viado, cala a boca, não fala de mim’. Adorei”.

A apresentadora, no entanto, não se abalou e entrou na brincadeira, respondendo: “Ai, que tudo!”. Colega de grupo da ex-panicat, Fernanda Paes Leme também entrou na interação e destacou: “Ela tem o povo”, ao ver a reação da plateia.

Mesmo com a boa recepção do público, o Grupo B, do qual Nicole faz parte, não teve uma das melhores pontuações da noite e acabou indo para a repescagem, juntamente com o Grupo C, que conta com a participação de Cátia Fonseca.

Repercussão nas redes sociais

Os internautas não deixaram passar a performance da artista e encheram a web de comentários.

“Queremos Nicole Bahls nas Olimpíadas de Los Angeles 2028!”, afirmou um internauta.

Outro destacou a presença da supermodelo Naomi Campbell no programa: “Naomi Campbell tendo que assistir Nicole Bahls dançando… Eu amo a TV brasileira”.

x