Menu
Pesquisa
ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > ENTRETENIMENTO
Ouvir Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

CONTOU TUDO!

Modelo faz revelação sobre passado de Cauã Reymond

A modelo relembrou o passado ao lado do ator global

Franciely Gomes

Por Franciely Gomes

25/08/2025 - 13:52 h
O ator conheceu a modelo quando ainda eram jovens
O ator conheceu a modelo quando ainda eram jovens -

Cauã Reymond foi surpreendido durante sua participação no ‘Domingão Com Huck’ deste domingo, 24, na TV Globo. O ator da Globo teve seu passado revelado pela modelo internacional Naomi Campbell.

Ver essa foto no Instagram

Uma publicação compartilhada por DR. Naomi Campbell (@naomi)

A moça contou que estudou com o artista em Nova York, nos Estados Unidos, muito antes dele ficar famoso. “Nós estudamos juntos em 2001 em Nova York, com a Susan Batson. E eu não o tinha visto por todos esses anos, até que o vi no ano passado na Sardenha, na Dolce & Gabbana, e nos conectamos”, disse ela.

Tudo sobre Entretenimento em primeira mão!
Entre no canal do WhatsApp.

A famosa ainda ficou surpresa ao descobrir que o artista é um dos maiores atores do Brasil atualmente. “Tenho que dizer que ele era muito esforçado na escola de atuação e fazia trabalho extra para pagar o curso. E aí eu descobri que ele é um dos maiores atores aqui agora”, disparou.

Surpreso com a confissão da amiga, Cauã revelou que trocava suas horas de trabalho pelas aulas de atuação. “Quando fui para os Estados Unidos, eu ganhei uma bolsa de estudos dessa professora e conheci a Naomi. Eu varria o chão, lavava banheiro, pintava…”, contou.

O global também afirmou que ele e Naomi tiveram um reencontro recente com a professora que os apresentou há mais de 20 anos. “A gente ficou em mesas próximas, eu fui falar com ela e ela ligou para a Susan, foi super emocionante. Eu sou muito grato. Fiquei muito emocionado, eu nunca tive coragem de procurar a pessoa que foi o meu anjo da guarda”, concluiu.

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.

Participe também do nosso canal no WhatsApp.

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Email Compartilhar no X Compartilhar no Facebook Compartilhar no Whatsapp

Tags:

ator Cauã Reymond Naomi Campbell

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Ver todas

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Publicações Relacionadas

A tarde play
O ator conheceu a modelo quando ainda eram jovens
Play

Bahia é “excluído” da Libertadores em gafe ao vivo na TV Globo

O ator conheceu a modelo quando ainda eram jovens
Play

Músico internado agradece apoio de fãs e promete “muita música boa"

O ator conheceu a modelo quando ainda eram jovens
Play

Assim como Hytalo Santos, relembre outros famosos que já foram presos

O ator conheceu a modelo quando ainda eram jovens
Play

Hytalo Santos é preso após denúncia de 'adultização'; veja vídeo da prisão

x