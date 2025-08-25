Modelo faz revelação sobre passado de Cauã Reymond

O ator conheceu a modelo quando ainda eram jovens - Foto: Reprodução | Instagram

Cauã Reymond foi surpreendido durante sua participação no ‘Domingão Com Huck’ deste domingo, 24, na TV Globo. O ator da Globo teve seu passado revelado pela modelo internacional Naomi Campbell.

A moça contou que estudou com o artista em Nova York, nos Estados Unidos, muito antes dele ficar famoso. “Nós estudamos juntos em 2001 em Nova York, com a Susan Batson. E eu não o tinha visto por todos esses anos, até que o vi no ano passado na Sardenha, na Dolce & Gabbana, e nos conectamos”, disse ela.

A famosa ainda ficou surpresa ao descobrir que o artista é um dos maiores atores do Brasil atualmente. “Tenho que dizer que ele era muito esforçado na escola de atuação e fazia trabalho extra para pagar o curso. E aí eu descobri que ele é um dos maiores atores aqui agora”, disparou.

Surpreso com a confissão da amiga, Cauã revelou que trocava suas horas de trabalho pelas aulas de atuação. “Quando fui para os Estados Unidos, eu ganhei uma bolsa de estudos dessa professora e conheci a Naomi. Eu varria o chão, lavava banheiro, pintava…”, contou.

O global também afirmou que ele e Naomi tiveram um reencontro recente com a professora que os apresentou há mais de 20 anos. “A gente ficou em mesas próximas, eu fui falar com ela e ela ligou para a Susan, foi super emocionante. Eu sou muito grato. Fiquei muito emocionado, eu nunca tive coragem de procurar a pessoa que foi o meu anjo da guarda”, concluiu.