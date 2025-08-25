Olhar CLT: conheça tendência de maquiagem das famosas

Jenna Ortega - Foto: Reprodução | Redes Sociais

Uma nova tendência de maquiagem em alta entre famosas como Jenna Ortega, Billie Eilish ou Alex Consani viralizou nas redes sociais com diversos tutoriais. A novidade em questão é o tired girl makeup (maquiagem da garota cansada). O estilo, que ganhou até o apelido divertido de “olhar CLT” no Brasil, dá destaque ao visual de quem parece não ter dormido bem na noite anterior.

A tendência põe em evidência olheiras, pele levemente pálida, sobrancelhas afinadas ou descoloridas, sombras escuras em tons acinzentados e até um ar propositalmente abatido. Tudo isso para criar um visual melancólico.

A Jenna Ortega apostou no visual para o tapete vermelho da pré-estreia da segunda temporada de Wandinha, em Londres, no Reino Unido. Quem também apostou na estética foi Billie Eilish e a modelo Gabriella Leigh Bechtel, mais conhecida como Gabbriette.

E no Brasil?

No Brasil, diversas criadoras de conteúdo, como Vivi Wanderley, apostaram no estilo e têm reproduzido o passo a passo no TikTok, mostrando como criar o efeito das olheiras esfumadas, do blush acinzentado e da boca e sobrancelhas com um toque mais “apagadinho”.

Nas redes sociais, já circulam diversos tutoriais com a hashtag #TiredGirlMakeUp que somam milhões de visualizações.