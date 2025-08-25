Leonardo se revolta ao ser questionado sobre Virginia e Zé Felipe

O cantor já falou anteriormente sobreo relacionamento do casal - Foto: Reprodução | Instagram

Leonardo protagonizou uma cena inusitada durante uma entrevista neste final de semana. Após receber a imprensa durante o Festival de Inverno, em Vitória da Conquista, na Bahia, o cantor se revoltou ao ser questionado sobre sua ex-nora, Virginia Fonseca, e seu filho, Zé Felipe.

“A gente tem visto uma série de exposições envolvendo sua família. Principalmente depois da separação do Zé Felipe e da Virginia...”, iniciou o repórter, que foi interrompido no mesmo instante pelo sertanejo.

Tudo sobre Entretenimento em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

Visivelmente irritado, o famoso afirmou que não fala publicamente sobre sua família e os conflitos internos. “Da minha família eu não falo, não. Não falo, não”, disparou ele, dando as costas ao rapaz.

Término polêmico

O que chama atenção é que a negativa foi feita cerca de uma semana depois de Leonardo falar que se sentiu mal após o fim do relacionamento de seu herdeiro com a influenciadora digital, que é mãe de três dos netos dele: Maria Alice, Maria Flor e José Leonardo.

“Ah, estou [abalado] até hoje, né? Tô extasiado, morto por dentro, vivo por fora. Coisa que nunca deu em mim, já deu foi herpes, na língua, herpes na bunda. O meu psicológico ficou abaladíssimo. Está até hoje, porque a gente, como pai, como família, e o tanto que eu amo eles…”, disse ele ao portal de Leo Dias.

“A gente virou uma família só. Do dia para noite, aí tem essas joias raras que são os netos, aí de repente acontece isso, vem aquele lado que você não sabe o que aconteceu, só eles podem dizer”, completou.