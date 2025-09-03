Neymar e outros famosos vão disputar paternidade de criança em exame de DNA

Neymar e Any foram apontados como affais - Foto: Reprodução | Instagram

Any Awuada está prestes a descobrir a identidade do pai de sua filha. Suposta ex-amante de Neymar, a jovem contou que pretende reunir jogador de futebol, MC, ex-namorado e influenciador digital para fazerem o exame de DNA, logo após o nascimento da bebê.

A confissão foi feita em entrevista à página Exclusivas da Fama. Entretanto, a garota de programa não revelou os nomes destes possíveis pais, mas alegou que eles são bem conhecidos na mídia.

Tudo sobre Entretenimento em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

A declaração acabou repercutindo nas redes sociais e rendeu uma série de comentários dos internautas. “Parece novela das nove”, disse um internauta. “Isso não é vida real, é roteiro de reality”, ironizou outro.

“Ela tem orgulho de dizer que não sabe quem é o pai da própria filha”, detonou uma terceira, recebendo uma resposta afiada de Any: “Não é orgulho! Eu só não preciso mentir como muitas!”.

Caso com Neymar

Vale lembrar que Any foi apontada como amante de Neymar após o atleta ser acusado de participar de uma festa de aniversário em uma chácara. Na ocasião, o craque do Santos teria emprestado seu jatinho para um amigo, que levou diversas mulheres para a festa.

Any foi uma das mulheres presentes no evento e contou que se relacionou com o jogador de futebol. Entretanto, a informação foi negada por ele, que alegou estar em casa com a esposa, Bruna Biancardi, no momento do evento.