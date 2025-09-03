Menu
Pesquisa
ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > ENTRETENIMENTO
Ouvir Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

POLÊMICA

Filho de Gugu processa Rafael Ilha, que ameaça: “Jogar a m*rda no ventilador"

Rafael está sendo processado por João Augusto Liberato

Edvaldo Sales

Por Edvaldo Sales

03/09/2025 - 15:08 h
Rafael Ilha, João Augusto Liberato e Gugu Liberato
Rafael Ilha, João Augusto Liberato e Gugu Liberato -

Campeão de ‘A Fazenda 10’, Rafael Ilha está no centro de uma polêmica envolvendo a família do apresentador Gugu Liberato. Ele está sendo processado por João Augusto Liberato, filho do comunicador, segundo o portal A Vida Alheia.

Em um vídeo publicado em seu canal no YouTube, o ex-peão falou sobre a ação e fez ameaças contra a família. A ação judicial de João Augusto foi motivada pelas declarações de Rafael Ilha sobre a morte de Gugu, ocorrida em 2015. O ex-cantor dos anos 80 teria questionado a versão oficial sobre o acidente doméstico.

Tudo sobre Entretenimento em primeira mão!
Entre no canal do WhatsApp.

No vídeo, Rafael Ilha leu trechos do processo, citando as palavras do advogado de João Augusto. “Narrou que a razão da morte do apresentador divulgada na mídia, acidente doméstico, não era verdadeira”, iniciou. “Deduzindo, inclusive, que o filho, João Liberato, poderia ser o responsável pelo fatídico acidente”, seguiu.

Leia Também:

Fortuna de Gugu Liberato: homem volta à cena como suposto herdeiro
SBT ironiza Cariúcha após beijo em filho de Gugu: "Pintinho Amarelinho"
Filho de Gugu é visto aos beijos com apresentadora 18 anos mais velha

Rafael continuou a leitura: “Houve, pois, acusação grave contra o filho de Gugu, que João Liberato teria empurrado o apresentador causando a sua morte”. O documento ainda aponta que as declarações foram feitas “sem mencionar quaisquer provas”.

Além disso, a ação judicial aborda acusações de que Rafael teria revelado assuntos de cunho pessoal da vida de Gugu Liberato. “Não bastasse as graves acusações, vossa senhoria ainda abordou assuntos de cunho pessoal, expondo de forma totalmente vexatória e desrespeitosa, a intimidade e opção sexual de Gugu”, leu o ex-peão.

Depois disso, Rafael Ilha, que se considera amigo de Gugu, passou a detonar João Augusto. Primeiro, ele admitiu: “Eu tenho que concordar que uma vez eu falei demais, estava com raiva”. Depois, disparou: “João, seu moleque, eu posso pensar o que eu quiser, formar minhas próprias opiniões. Só preciso ter cuidado com o que digo e como digo”.

“Porque você está preocupado com a minha pessoa, com as coisas que eu digo? Bem antes de você nascer eu já conhecia o seu pai”, disse. Por fim, ele ameaçou: “Não façam a besteira de me mandar a terceira notificação extrajudicial. Um é pouco, dois é bom, três é demais. Vou jogar a m*rda no ventilador e vai sobrar pra mãe, pra amigo, pra tio, pra todo mundo”.

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.

Participe também do nosso canal no WhatsApp.

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Email Compartilhar no X Compartilhar no Facebook Compartilhar no Whatsapp

Tags:

Gugu Liberato joão augusto liberato rafael ilha

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Ver todas

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Publicações Relacionadas

A tarde play
Rafael Ilha, João Augusto Liberato e Gugu Liberato
Play

Bahia é “excluído” da Libertadores em gafe ao vivo na TV Globo

Rafael Ilha, João Augusto Liberato e Gugu Liberato
Play

Músico internado agradece apoio de fãs e promete “muita música boa"

Rafael Ilha, João Augusto Liberato e Gugu Liberato
Play

Assim como Hytalo Santos, relembre outros famosos que já foram presos

Rafael Ilha, João Augusto Liberato e Gugu Liberato
Play

Hytalo Santos é preso após denúncia de 'adultização'; veja vídeo da prisão

x