Filho de Gugu processa Rafael Ilha, que ameaça: “Jogar a m*rda no ventilador"

Rafael Ilha, João Augusto Liberato e Gugu Liberato - Foto: Reprodução | Redes Sociais

Campeão de ‘A Fazenda 10’, Rafael Ilha está no centro de uma polêmica envolvendo a família do apresentador Gugu Liberato. Ele está sendo processado por João Augusto Liberato, filho do comunicador, segundo o portal A Vida Alheia.

Em um vídeo publicado em seu canal no YouTube, o ex-peão falou sobre a ação e fez ameaças contra a família. A ação judicial de João Augusto foi motivada pelas declarações de Rafael Ilha sobre a morte de Gugu, ocorrida em 2015. O ex-cantor dos anos 80 teria questionado a versão oficial sobre o acidente doméstico.

No vídeo, Rafael Ilha leu trechos do processo, citando as palavras do advogado de João Augusto. “Narrou que a razão da morte do apresentador divulgada na mídia, acidente doméstico, não era verdadeira”, iniciou. “Deduzindo, inclusive, que o filho, João Liberato, poderia ser o responsável pelo fatídico acidente”, seguiu.

Rafael continuou a leitura: “Houve, pois, acusação grave contra o filho de Gugu, que João Liberato teria empurrado o apresentador causando a sua morte”. O documento ainda aponta que as declarações foram feitas “sem mencionar quaisquer provas”.

Além disso, a ação judicial aborda acusações de que Rafael teria revelado assuntos de cunho pessoal da vida de Gugu Liberato. “Não bastasse as graves acusações, vossa senhoria ainda abordou assuntos de cunho pessoal, expondo de forma totalmente vexatória e desrespeitosa, a intimidade e opção sexual de Gugu”, leu o ex-peão.

Depois disso, Rafael Ilha, que se considera amigo de Gugu, passou a detonar João Augusto. Primeiro, ele admitiu: “Eu tenho que concordar que uma vez eu falei demais, estava com raiva”. Depois, disparou: “João, seu moleque, eu posso pensar o que eu quiser, formar minhas próprias opiniões. Só preciso ter cuidado com o que digo e como digo”.

“Porque você está preocupado com a minha pessoa, com as coisas que eu digo? Bem antes de você nascer eu já conhecia o seu pai”, disse. Por fim, ele ameaçou: “Não façam a besteira de me mandar a terceira notificação extrajudicial. Um é pouco, dois é bom, três é demais. Vou jogar a m*rda no ventilador e vai sobrar pra mãe, pra amigo, pra tio, pra todo mundo”.