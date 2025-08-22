Menu
FAMOSOS

SBT ironiza Cariúcha após beijo em filho de Gugu: "Pintinho Amarelinho"

Maquiadoras da emissora preparam surpresa para apresentadora

Agatha Victoria

Por Agatha Victoria

22/08/2025 - 16:01 h
Apresentadora é supreendida pela equipe de maquiagem
Apresentadora é supreendida pela equipe de maquiagem -

Nos bastidores do SBT, Cariúcha, de 41 anos, foi recebida na emissora nesta sexta-feira,22, ao som de Pintinho Amarelinho, após ter sido flagrada aos beijos com João Augusto Liberato, de 23 anos, filho de Gugu.

Em um vídeo divulgado nas redes sociais, a apresentadora do Fofocalizando é surpreendida pela equipe de maquiagem. Ao entrar na sala, os profissionais começam a cantar o sucesso infantil eternizado por Gugu.

"Olha o gavião!", brinca uma das maquiadoras. Rindo da situação, Cariúcha reage: "Vocês são ridículas".

Leia Também:

Declaração da esposa de Eduardo Costa choca internautas: "Zombados"
Série Chosen deixará a Netflix; saiba até quando você pode assistir
Filho de Gugu é visto aos beijos com apresentadora 18 anos mais velha

A música, que marcou gerações, traz o refrão: "Meu pintinho amarelinho cabe aqui na minha mão (na minha mão). Quando quer comer bichinhos, com seus pezinhos ele cisca o chão".

Novo casal?

Cariúcha e João Augusto foram vistos trocando beijos durante a festa de aniversário de João Silva, filho de Faustão.

Em um dos registros divulgados, a apresentadora percebe que está sendo filmada e pede: "Para!".

Imagem ilustrativa da imagem SBT ironiza Cariúcha após beijo em filho de Gugu: "Pintinho Amarelinho"
Foto: Reprodução| Instagram

cariúcha fofocalizando

x