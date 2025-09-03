Menu
VEM AÍ!

Andressa Urach investe em carreira de cantora: “Cama Sutra da Ímola”

A famosa ainda revelou que pretende ganhar um Grammy com o EP

Franciely Gomes

Por Franciely Gomes

03/09/2025 - 13:34 h
A famosa tem investido em sua nova carreira
A famosa tem investido em sua nova carreira

Andressa Urach está se preparando para iniciar uma nova carreira. A influenciadora e produtora de conteúdo adulto revelou que lançará seu novo EP na próxima semana, dia 12 de setembro, chamado “Cama Sutra da Ímola”.

A reforçou que mudará seu nome para MC Ímola, lembrando seu nome de garota de programa. “Ímola sempre fez parte da minha história. Eu escolhi lá atrás como uma forma de me destacar. Era meu nome de guerra, inspirado nas curvas do circuito de Fórmula 1 em Ímola, na Itália. Agora quis trazer de volta, mas de um jeito profissional, focando no funk”, disse ela, em entrevista à revista Quem.

A famosa também confessou que pretende ganhar um Grammy Latino com as canções. “Quero reconhecimento e espaço na música. Meu sonho é um Grammy Latino, e acredito que posso chegar lá se continuar trabalhando duro”, disparou.

Ela ainda afirmou que quer gravar um hit com as cantoras Anitta e Pabllo Vittar. “Quero levar um show cheio de energia e dança pelo Brasil — e seria maravilhoso um feat com a Anitta ou com Pabllo Vittar”, completou.

Sexo sem culpa

Durante o bate papo, Andressa Urach contou que passou a enxergar o sexo de forma muito mais leve após deixar de frequentar e Igreja Universal e a religião evangélica, quando fez um celibato e ficou meses sem transar.

“Não me arrependo [do período de abstinência sexual]. Foi importante para eu me entender, me conhecer melhor e chegar até aqui. Hoje o sexo é algo muito mais leve e saudável para mim. [Considero que no sexo] valem respeito, amor e consentimento”, afirmou.

“O resto, cada um descobre o que faz sentido na sua vida. Já vivi extremos, mas agora vejo como uma coisa natural, sem tabu. Quero comunicar liberdade, para que as pessoas dancem, se divirtam e sintam prazer sem culpa”, concluiu.

