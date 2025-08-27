Andressa Urach x Igreja Universal: guerra ganha novo capítulo; entenda

Urach também se manifestou sobre o tema nas redes sociais - Foto: Reprodução | Instagram

A Igreja Universal se pronunciou sobre a batalha judicial contra a influenciadora Andressa Urach nesta semana. Em nota oficial, a instituição religiosa alegou que a famosa fez doações legais para eles e, por este motivo, o dinheiro dado por ela não poderia ser devolvido.

“A justiça gaúcha considerou improcedente a demanda de Andressa Urach contra a Igreja Universal do Reino de Deus na ação que pedia anulação de doações feitas à Igreja. O julgamento do processo realizado no último dia 11 de agosto, na 13ª Vara Cível de Porto Alegre, favorável à Universal, reconheceu que Urach não foi coagida em momento algum, ao contrário, o fez voluntariamente de forma consciente e convicta à fé e à doutrina que participava de forma ativa”, informaram.

Os assessores de comunicação da igreja ainda expuseram um trecho da decisão da juíza Karen Rick Danilevicz Bertoncello: “O conjunto probatório produzido nos autos, em especial a prova oral colhida em audiência de instrução e julgamento (evento 245), não oferece suporte fático à tese da autora. Pelo contrário, o que se extrai dos depoimentos é a ausência de qualquer ato concreto de ameaça ou pressão individualizada que possa ser enquadrado como coação”.

Os religiosos também ressaltaram que Urach não perdeu todo seu dinheiro após realizar a doação de R$ 2 milhões na época em que frequentava o espaço.

“Na sentença consta que ficou comprovado que Andressa não ficou na miséria como alegou para a autoridade judiciária, o que causou consequências para o uso da justiça gratuita por parte da atriz, que agora, para entrar com recurso à decisão, terá de pagar pelo serviço”, destacaram.

“No processo, Urach optou por não colocar nos autos as declarações de imposto de renda ou qualquer outro documento que comprovasse a alegada ruína financeira. Vale ressaltar que a Igreja Universal preza pela doação livre e voluntária de recursos para o sustento da obra missionária e trabalho social no Brasil e em mais 149 países. Fundamento que também foi reconhecido na sentença”, concluiu o comunicado.

Entenda o caso envolvendo Andressa Urach

Andressa Urach sofreu um revés na Justiça quatro anos após processar a Igreja Universal para reaver R$ 2 milhões que disse ter doado.

A Justiça do Rio Grande do Sul considerou a demanda improcedente, porque ela não teria sido coagida a destinar os valores à organização. Urach pode recorrer da decisão.

A influenciadora digital pedia a anulação das doações sob a justificativa de coação moral e espiritual, dizendo, segundo a decisão, ter sido vítima de uma “verdadeira lavagem cerebral”. Após a derrota, Andressa precisará pagar 10% do valor da causa em honorários de advogados.

Segunda a decisão da juíza Karen Rick Danilevicz Bertoncello, da 13ª Vara Cível de Porto Alegre, Andressa tinha participação ativa e envolvimento na comunidade, sem indícios de que teria uma “submissão cega e coagida” à instituição.

Andressa Urach se manifestou através da assessoria e afirmou que vai recorrer da decisão.

“A Justiça não avaliou ainda que a doação foi feita sem instrumento público, o que é um ponto essencial. Por fim, vamos recorrer até a última instância, após a decisão dos embargos, porque todos sabem o que passei. Isso está provado e deve ser revisto”, disse.

Na decisão, a magistrada cita também a autobiografia de Urach, ‘Morri para Viver’, de 2015, em que Andressa relata a conversão e se diz grata à Igreja Universal. Nos autos, a modelo afirmou que o livro havia sido escrito por Douglas Tavolaro, também autor da biografia do líder da Universal, Edir Macedo, que teria inserido no livro conteúdo que ela não poderia mudar.

Andressa relatou, ainda no processo, ter doado quatro carros, incluindo um Land Rover e um Porsche Cayenne, além de R$ 1 milhão por meio de transferência bancária. O valor, segundo o processo, foi de R$ 2.040.042.