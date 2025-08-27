Cantora revela que comprou sêmem para esposa engravidar

A artista ao lado da esposa - Foto: Reprodução | Instagram

Klessinha fez uma confissão surpreendente sobre a gravidez de sua esposa, Erika Serejo. Em seu perfil do Instagram, a cantora revelou detalhes do processo de inseminação da produtora, que espera um menino, e afirmou que comprou o sêmen usado nela.

“99% dos homens jogam isso todo dia no banheiro, todo dia com mulher de rua, com trans, com homens, com quem quiser. Mas fico impressionada que fazem tanto alvoroço por causa do líquido que a gente pegou, foi à clínica e fez todo o procedimento. Na verdade, nós compramos”, disse ela.

Em seu desabafo, a artista também afirmou que as pessoas deveriam deixar de ser ignorantes e pesquisar mais sobre a fertilização in vitro. “Quanto machismo, quanto homem babaca: 'o sortudo'. Não teve, a gente não sabe quem é. Pesquisem sobre. Existem clínicas de fertilização, foi doado, foi usado só um 'líquidozinho'”, disparou.

As duas estão juntas há um tempo e se casaram oficialmente em agosto de 2023. As duas usaram vestidos de noiva durante a cerimônia e compartilharam registros do momento nas redes sociais, celebrando o amor.

Declaração de amor

Nesta semana, Klessinha publicou registros do ensaio fotográfico de gestante da produtora e declarou seu amor por ela e pelo bebê. “Nosso mundo azul está tomando forma. Filho, estamos ansiosas para te receber, saiba que você já é muito amado”, escreveu ela na legenda da publicação.

Nos comentários, diversos fãs elogiaram as moças. “Vocês estão radiantes! Que o caminho de vocês seja sempre iluminado por ainda mais amor e infinitas bênçãos, hoje e para sempre, meninas!”, disse uma.

“Geeente eu to passada , nem sabia que a Klessinha também era do vale hahaha. Que o neném de vocês venha com muita saúde e rodeado de amor”, disse outra,chocada ao descobrir a orientação sexual da artista, que é conhecida como “A Seresteira”.