SOLTOU O VERBO

Zé Felipe se manifesta sobre acidente de Leonardo em show

O cantor compartilhou o vídeo da queda do pai

Franciely Gomes

Por Franciely Gomes

03/09/2025 - 12:28 h
O herdeiro debochou do pai
O herdeiro debochou do pai

Zé Felipe usou suas redes sociais para se manifestar sobre o acidente de seu pai, o cantor Leonardo, durante um show. O ex-marido de Virginia Fonseca publicou o vídeo da queda do artista em seu perfil do Instagram, nesta terça-feira, 2, e brincou sobre o assunto.

“Eu mergulhando nas incertezas do amor”, escreveu ele na legenda da publicação, brincando sobre o assunto e acrescentando um emoji de riso. O registro acabou viralizando nas redes sociais.

Post de Zé Felipe em seu perfil do Instagram
Foto: Reprodução | Instagram

Apesar do susto, Leonardo não se machucou após a queda e levantou rapidamente, dando risada do ocorrido. O tombo aconteceu na frente de vários fãs que o esperavam para tirar fotos.

Sem assuntos sobre a família

Recentemente, Leonardo se envolveu em uma polêmica ao participar de um show na Bahia. O artista atendeu a imprensa no camarim, mas se recusou a responder uma pergunta que citava Zé Felipe e Virginia Fonseca.

“A gente tem visto uma série de exposições envolvendo sua família. Principalmente depois da separação do Zé Felipe e da Virginia...”, iniciou o repórter, que foi interrompido no mesmo instante pelo sertanejo.

Visivelmente irritado, o famoso afirmou que não fala publicamente sobre sua família e os conflitos internos. “Da minha família eu não falo, não. Não falo, não”, disparou ele, dando as costas ao rapaz.

