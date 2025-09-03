SOLTOU O VERBO
Zé Felipe se manifesta sobre acidente de Leonardo em show
O cantor compartilhou o vídeo da queda do pai
Por Franciely Gomes
Zé Felipe usou suas redes sociais para se manifestar sobre o acidente de seu pai, o cantor Leonardo, durante um show. O ex-marido de Virginia Fonseca publicou o vídeo da queda do artista em seu perfil do Instagram, nesta terça-feira, 2, e brincou sobre o assunto.
“Eu mergulhando nas incertezas do amor”, escreveu ele na legenda da publicação, brincando sobre o assunto e acrescentando um emoji de riso. O registro acabou viralizando nas redes sociais.
Apesar do susto, Leonardo não se machucou após a queda e levantou rapidamente, dando risada do ocorrido. O tombo aconteceu na frente de vários fãs que o esperavam para tirar fotos.
Sem assuntos sobre a família
Recentemente, Leonardo se envolveu em uma polêmica ao participar de um show na Bahia. O artista atendeu a imprensa no camarim, mas se recusou a responder uma pergunta que citava Zé Felipe e Virginia Fonseca.
Leia Também:
“A gente tem visto uma série de exposições envolvendo sua família. Principalmente depois da separação do Zé Felipe e da Virginia...”, iniciou o repórter, que foi interrompido no mesmo instante pelo sertanejo.
Visivelmente irritado, o famoso afirmou que não fala publicamente sobre sua família e os conflitos internos. “Da minha família eu não falo, não. Não falo, não”, disparou ele, dando as costas ao rapaz.
Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.
Participe também do nosso canal no WhatsApp.
Compartilhe essa notícia com seus amigos
Siga nossas redes