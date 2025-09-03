Jean Lucas e João Pedro, da Seleção Brasileira, já namoraram a mesma mulher

Jean Lucas e João Pedro na Seleção Brasileira - Foto: Rafael Ribeiro / CBF

O meia Jean Lucas fez história ao se tornar o primeiro jogador do Bahia convocado para a seleção brasileira desde 1994. Nesta semana, o atleta está com a Seleção Brasileira e um encontro inusitado chamou a atenção nas redes sociais. O jogador do Tricolor Baiano está dividindo vestiário com o atacante João Pedro, e em comum, eles namoraram a mesma mulher.

Jean Lucas e João Pedro já namoraram com a atriz da Globo Mel Maia, conhecida pela sua participação no sucesso da TV Globo, 'Avenida Brasil'.

A atriz Mel Maia | Foto: Reprodução | Instagram

João Pedro, do Chelsea, namorou Mel Maia primeiro, quando ainda era um jovem em começo de carreira no Fluminense em 2019. Eles viveram um relacionamento por alguns meses, mas terminaram depois do jogador se transferir para o futebol inglês, o que esfriou o namoro.

João Pedro e Mel Maia | Foto: Reprodução | Instagram

Mel Maia e João Pedro terminaram no fim de 2020, mas trocaram farpas em um fim de relacionamento nada amigável.

"A gente vê que a pessoa não te amava de verdade quando ela termina com você, esquecendo grandes momentos, e indo para a gandaia no mesmo dia, né?", escreveu Mel na web, apagando a mensagem em seguida.

O atacante respondeu: "Vim aqui dar meu posicionamento. Ontem à noite, eu não fui para a gandaia nenhuma. Eu simplesmente fui na casa de um amigo meu, que ele ia fazer uma tatuagem. Não gosto disso, mas tenho que me posicionar."

Pouco depois do fim do relacionamento com João Pedro, Mel Maia engatou um relacionamento com Jean Lucas, na época jogador do Flamengo. O romanceu durou alguns meses, mas foi mais reservado do que o relacionamento anterior da atriz.

Apesar disso, o relacionamento de Jean Lucas e Mel Maia chegou a virar motivo de polêmica por causa da diferença de idade entre eles: a atriz tinha 16 e o atleta, 22, na época.

Jean Lucas e Mel Maia | Foto: Reprodução | Instagram

Com Jean Lucas e João Pedro, a Seleção Brasileira enfrenta o Chile, no Maracanã, nessa quinta-feira, 4, e depois a Bolívia, na próxima terça, 9. Os jogos são válidos pelas Eliminatórias Sul-Americanas para a Copa do Mundo.