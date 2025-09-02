Menu
"ELE ME AJUDOU"

Jean Lucas destaca Ceni como peça-chave para sua convocação à Seleção

Meio-campista do Bahia concedeu entrevista coletiva na Granja Comary nesta terça-feira

Lucas Vilas Boas

Por Lucas Vilas Boas

02/09/2025 - 15:13 h | Atualizada em 02/09/2025 - 15:28
Jean Lucas em entrevista coletiva na Granja Comary, no Rio de Janeiro
Jean Lucas em entrevista coletiva na Granja Comary, no Rio de Janeiro -

Andrey Santos, Bruno Guimarães, Casemiro e Lucas Paquetá — são esses os jogadores que Jean Lucas jogará ao lado no meio-campo na Seleção Brasileira visando reproduzir o mesmo entrosamento que desenvolveu com Caio Alexandre e Everton Ribeiro no Bahia. Nesta terça-feira, 2, o volante exaltou a "meiuca" da Amarelinha e destacou a importância do Esquadrão de Aço para voltar mais vezes à Granja Comary, sede da CBF, no Rio de Janeiro.

"Sei que o meio-campo da Seleção Brasileira é recheado de excelentes jogadores, então estar aqui é algo muito gratificante e marcante. Acho que [para voltar à Seleção Brasileira] tenho que continuar fazendo bem ao Bahia, continuar representando o Nordeste, principalmente o Bahia, que eu conseguirei feitos incríveis com a Seleção Brasileira", comentou o camisa 6 em entrevista coletiva.

A importância do técnico Rogério Ceni também foi destacada por Jean Lucas, que voltou a exaltar a função proposta pelo comandante tricolor que "potencializou" o seu desempenho dentro de campo. Para o jogador, a sua convocação para a Seleção Brasileira foi muito graças à sua evolução com a camisa do Bahia.

"Rogério [Ceni] me potencializou muito. Antes eu jogava como primeiro ou segundo volante e agora jogo como meia, mais perto da área. Com isso eu consigo dar mais assistências e acho que isso foi o que fez o professor [Carlo Ancelotti] me chamar para a Seleção. Também sou um volante que consigo chegar bem na frente, consigo retornar bem na marcação, sou aquele famoso box-to-box. Foi mais ou menos isso que me trouxe até aqui", disse Jean Lucas.

"Tenho gratidão ao Rogério por tudo, é um cara que me ajudou em tudo, seja como pessoa, como jogador. Antes de eu chegar no Bahia conversou comigo e falou que iria ajudar ele, e ele iria me ajudar. Ele me ajudou fazendo muitos gols, sei que tenho muito a crescer e evoluir, mas tenho muita gratidão ao Rogério", completou.

Com Jean Lucas à disposição, a Seleção Brasileira de Carlo Ancelotti entra em campo na próxima quinta-feira, 4, às 21h30, contra o Chile, no Maracanã, e encerra a data Fifa contra a Bolívia, em La Paz, na terça-feira, 9, às 20h30, no Estádio Municipal El Alto.

Bahia Jean Lucas seleção brasileira

x