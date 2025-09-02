Bahia abre venda de ingressos para final da Copa do Nordeste; detalhes

Bahia inicia venda de ingressos para a final da Copa do Nordeste contra o Confiança. Equipe terá oito desfalques entre lesionados e convocados. - Foto: Letícia Martins/EC Bahia

O primeiro jogo da decisão da Copa do Nordeste está marcado para quarta-feira, 3, às 21h30, no Batistão, em Aracaju, contra o Confiança. No entanto, o Bahia já está de olho no duelo decisivo, que será realizado no próximo sábado, 6, às 17h30, na Arena Fonte Nova. O Tricolor de Aço iniciou a comercialização dos ingressos de forma exclusiva para os sócios “Esquadrão de Aço” nesta terça-feira, 2.

Na quarta-feira, 3, mesmo dia da partida de ida, as vendas também estarão abertas para os associados na modalidade “Esquadrão da Sorte”. Já na quinta-feira, 4, a partir das 10h, as vendas serão abertas para o público geral, incluindo os sócios de todas as modalidades e a torcida visitante. Os sócios “Esquadrão Tô na Fonte” têm direito ao check-in prioritário desde a manhã do último sábado, 30.

Os torcedores devem adquirir os ingressos por meio da plataforma da Ingresse. O novo sistema se aplica a ingressos de todos os setores. Para efetuar a compra, o usuário deverá acessar o site da Casa de Apostas Arena Fonte Nova, escolher o jogo desejado e será redirecionado para a plataforma de vendas, onde a compra será concluída. Outra opção é comprar diretamente no site da Ingresse. É importante destacar que, desde junho, o acesso à Arena Fonte Nova é realizado exclusivamente por meio de biometria facial.

CONFIRA A PROGRAMAÇÃO COMPLETA DE VENDAS:

SÁBADO (30)

Check-in exclusivo para sócios Esquadrão Tô na Fonte – prioridade 1

Internet – a partir das 10h

DOMINGO (31)

Check-in exclusivo para sócios Esquadrão Tô na Fonte – prioridade 2

Internet – 24 horas

SEGUNDA-FEIRA (1)

Check-in exclusivo para sócios Esquadrão Tô na Fonte – prioridade 3

Internet – 24 horas

TERÇA-FEIRA (2)

Venda exclusiva para sócios Esquadrão de Aço

Internet – a partir das 10h

QUARTA-FEIRA (3)

Início da venda exclusiva para sócios Esquadrão da Sorte

Esquadrão de Aço: internet – 24 horas

Esquadrão da Sorte: internet – a partir das 10h

QUINTA-FEIRA (4)

Público geral e torcida visitante

Internet – a partir das 10h

SEXTA-FEIRA (5)

Público geral e torcida visitante

Internet – 24 horas

SÁBADO (6)

Dia do jogo

Internet – até 18h30

Desfalques

Para as finais da Copa do Nordeste, o Bahia conta com uma extensa lista de desfalques, incluindo atletas lesionados e jogadores convocados para defender suas respectivas seleções nacionais. No total, o técnico Rogério Ceni possui oito ausências, mas também conta com um possível alento em meio ao caos.