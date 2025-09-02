AUSÊNCIAS
Copa do Nordeste: veja lista de desfalques do Bahia para a decisão
Com oito ausências, Rogério Ceni busca alternativas para primeira decisão do Nordestão
Por Téo Mazzoni
Após a goleada sofrida para o Mirassol, a pressão sobre o Bahia por um bom resultado no primeiro duelo da decisão da Copa do Nordeste aumentou — mesmo que a derrota não represente um momento turbulento na temporada. Contudo, às vésperas da final contra o Confiança, o técnico Rogério Ceni enfrenta uma série de desfalques e um elenco extremamente desgastado pelo exaustivo calendário do futebol brasileiro, o que pode se tornar uma verdadeira dor de cabeça.
Atualmente, entre jogadores lesionados e convocados, o Bahia possui oito ausências confirmadas para a final da Copa do Nordeste. São eles: Caio Alexandre, Ademir, Kanu, Erick, Ruan Pablo e Erick Pulga — que havia acabado de retornar, mas sentiu um novo incômodo muscular — todos vetados pelo Departamento Médico; além de Jean Lucas e Santiago Arias, convocados para representar Brasil e Colômbia, respectivamente, nas Eliminatórias para a Copa do Mundo de 2026.
Veja a lista completa de desfalques:
- Caio Alexandre
- Ademir
- Kanu
- Erick
- Ruan Pablo
- Pulga
- Jean Lucas
- Arias
Devido a essa extensa lista de desfalques, o técnico Rogério Ceni revelou, após o jogo contra o Fluminense na semana passada, que estava preparando jogadores do Sub-20 e que o Bahia teria um time diferente de tudo que já apresentou nesta temporada contra o Confiança.
Já neste domingo, 31, também durante coletiva, o comandante tricolor afirmou que “o que a gente puder ter de nova energia para o jogo vamos colocar”, visando “sobreviver” neste primeiro jogo da decisão do Nordestão.
É um momento delicado na temporada
Alento em meio às ausências
Apesar dos desfalques, o Bahia conta com um reforço para a final da Copa do Nordeste: trata-se do atacante Lucho Rodríguez. O uruguaio foi preterido pelo técnico Marcelo Bielsa e não compõe a lista de convocados do Uruguai para os últimos jogos das Eliminatórias para a Copa do Mundo. Recuperado de lesão, o zagueiro Fredi, Pivete de Aço, também estará à disposição.
Além do uruguaio, o Bahia possivelmente poderá contar com outros dois retornos para a lista de relacionados diante do Confiança: o lateral-direito Gilberto e o meio-campista Michel Araújo. Ambos treinaram normalmente com o grupo e podem ficar à disposição do técnico Rogério Ceni.
E os reforços?
Vale ressaltar que, mesmo que o Bahia tenha reforçado seu elenco nesta janela de transferências, contratando um goleiro, zagueiro e atacante — João Paulo, Luiz Gustavo e Sanabria —, os jogadores não estão aptos para atuar na Copa do Nordeste, uma vez que o prazo para inscrição de novos atletas no torneio encerrou antes de suas chegadas.
