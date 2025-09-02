Menu
Pesquisa
ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > ESPORTES
Ouvir Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

AUSÊNCIAS

Copa do Nordeste: veja lista de desfalques do Bahia para a decisão

Com oito ausências, Rogério Ceni busca alternativas para primeira decisão do Nordestão

Téo Mazzoni

Por Téo Mazzoni

02/09/2025 - 8:57 h
O Bahia enfrenta o Confiança na primeira final da Copa do Nordeste com oito desfalques, entre lesionados e convocados, e busca alternativas para o duelo.
O Bahia enfrenta o Confiança na primeira final da Copa do Nordeste com oito desfalques, entre lesionados e convocados, e busca alternativas para o duelo. -

Após a goleada sofrida para o Mirassol, a pressão sobre o Bahia por um bom resultado no primeiro duelo da decisão da Copa do Nordeste aumentou — mesmo que a derrota não represente um momento turbulento na temporada. Contudo, às vésperas da final contra o Confiança, o técnico Rogério Ceni enfrenta uma série de desfalques e um elenco extremamente desgastado pelo exaustivo calendário do futebol brasileiro, o que pode se tornar uma verdadeira dor de cabeça.

Atualmente, entre jogadores lesionados e convocados, o Bahia possui oito ausências confirmadas para a final da Copa do Nordeste. São eles: Caio Alexandre, Ademir, Kanu, Erick, Ruan Pablo e Erick Pulgaque havia acabado de retornar, mas sentiu um novo incômodo muscular — todos vetados pelo Departamento Médico; além de Jean Lucas e Santiago Arias, convocados para representar Brasil e Colômbia, respectivamente, nas Eliminatórias para a Copa do Mundo de 2026.

Tudo sobre Esportes em primeira mão!
Entre no canal do WhatsApp.

Veja a lista completa de desfalques:

  • Caio Alexandre
  • Ademir
  • Kanu
  • Erick
  • Ruan Pablo
  • Pulga
  • Jean Lucas
  • Arias

Devido a essa extensa lista de desfalques, o técnico Rogério Ceni revelou, após o jogo contra o Fluminense na semana passada, que estava preparando jogadores do Sub-20 e que o Bahia teria um time diferente de tudo que já apresentou nesta temporada contra o Confiança.

Já neste domingo, 31, também durante coletiva, o comandante tricolor afirmou que “o que a gente puder ter de nova energia para o jogo vamos colocar”, visando “sobreviver” neste primeiro jogo da decisão do Nordestão.

É um momento delicado na temporada
Rogério Ceni - treinador do Bahia

Alento em meio às ausências

Apesar dos desfalques, o Bahia conta com um reforço para a final da Copa do Nordeste: trata-se do atacante Lucho Rodríguez. O uruguaio foi preterido pelo técnico Marcelo Bielsa e não compõe a lista de convocados do Uruguai para os últimos jogos das Eliminatórias para a Copa do Mundo. Recuperado de lesão, o zagueiro Fredi, Pivete de Aço, também estará à disposição.

Leia Também:

Jean Lucas se declara ao Bahia na Seleção: "Serei eternamente grato"
Técnico do Mirassol aponta estratégia que expôs fragilidade do Bahia
Adversário do Bahia perde titular para finais do Nordestão; saiba

Além do uruguaio, o Bahia possivelmente poderá contar com outros dois retornos para a lista de relacionados diante do Confiança: o lateral-direito Gilberto e o meio-campista Michel Araújo. Ambos treinaram normalmente com o grupo e podem ficar à disposição do técnico Rogério Ceni.

E os reforços?

Vale ressaltar que, mesmo que o Bahia tenha reforçado seu elenco nesta janela de transferências, contratando um goleiro, zagueiro e atacante — João Paulo, Luiz Gustavo e Sanabria —, os jogadores não estão aptos para atuar na Copa do Nordeste, uma vez que o prazo para inscrição de novos atletas no torneio encerrou antes de suas chegadas.

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.

Participe também do nosso canal no WhatsApp.

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Email Compartilhar no X Compartilhar no Facebook Compartilhar no Whatsapp

Tags:

Bahia confiança Copa do Nordeste Erick Pulga Jean Lucas Rogério Ceni Santiago Arias

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Ver todas

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Publicações Relacionadas

A tarde play
O Bahia enfrenta o Confiança na primeira final da Copa do Nordeste com oito desfalques, entre lesionados e convocados, e busca alternativas para o duelo.
Play

Raphinha acusa Disney de racismo contra filho pequeno: "Nojento"

O Bahia enfrenta o Confiança na primeira final da Copa do Nordeste com oito desfalques, entre lesionados e convocados, e busca alternativas para o duelo.
Play

Vídeo: Cristiano Ronaldo se irrita com fã e toma atitude surpreendente

O Bahia enfrenta o Confiança na primeira final da Copa do Nordeste com oito desfalques, entre lesionados e convocados, e busca alternativas para o duelo.
Play

Osvaldo e o Vitória: para além do campo, a identificação

O Bahia enfrenta o Confiança na primeira final da Copa do Nordeste com oito desfalques, entre lesionados e convocados, e busca alternativas para o duelo.
Play

"Estamos passando vergonha!": Everton Ribeiro desabafa sobre Bahia x Mirassol

x