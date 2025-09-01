Menu
HOME > ESPORTES
VOLTANDO!

Bahia: dupla treina normalmente e zagueiro avança na recuperação

Tricolor se reapresentou com novidades para a semana decisiva

Lucas Vilas Boas

Por Lucas Vilas Boas

01/09/2025 - 18:03 h | Atualizada em 01/09/2025 - 20:56
Kanu em treino pelo Bahia
Kanu em treino pelo Bahia -

Cada reforço é comemorado em meio ao momento de limite físico sentido pelo Bahia na temporada e foi nesse clima que o Tricolor se reapresentou após a goleada contra o Mirassol. Nesta segunda-feira, 1º, Gilberto e Michel Araújo treinaram com o restante do elenco e podem ficar à disposição do técnico Rogério Ceni durante esta semana decisiva.

Além da dupla, o zagueiro Kanu entrou em estágio final da sua recuperação das lesões em músculos da panturrilha e no tendão de Aquiles e iniciou o processo de transição física. O defensor não deve retornar a tempo para os próximos jogos do time baiano graças ao longo período afastado dos gramados, mas a tendência é que esteja presente em outubro.

Substituído na derrota por 5 a 1 sobre o Mirassol, Erick Pulga ficou em tratamento ao lado de Caio Alexandre, Ademir e Erick.

O Bahia já visita o Confiança nesta quarta-feira, 3, às 21h30, no Batistão, em Aracaju, pela 1º final da Copa do Nordeste, e terá apenas dois dias de descanso mais uma vez para disputar a segunda decisão, no sábado, 6, às 17h30, na Arena Fonte Nova.

Michel Araújo em treino pelo Bahia no CT Evaristo de Macedo
Michel Araújo em treino pelo Bahia no CT Evaristo de Macedo | Foto: Divulgação | ECBahia

Em campo pelo pentacampeonato, o Tricolor também não contará com Santiago Arias e Jean Lucas, que foram convocados para defenderem as suas seleções. Cotado para integrar a lista do Uruguai, Luciano Rodríguez ficou de fora da lista de Marcelo Bielsa e ficará à disposição de Ceni durante a data Fifa.

Um dia depois de Colômbia e Brasil entrarem em campo pelas Eliminatórias da Copa do Mundo de 2026, o Esquadrão de Aço encara o Fluminense no dia 10 de setembro, uma quarta-feira, às 19h, no Maracanã, pelo jogo de volta das quartas de final da Copa do Brasil.

A possível ausência de Arias e Jean na relação contra o clube carioca foi comentada por Rogério Ceni após o triunfo por 1 a 0 na partida de ida. De acordo com o treinador, o Bahia fará o possível para contar com a dupla na grande decisão.

Tags:

Bahia Gilberto Kanu Michel Araújo

