Bahia: dupla treina normalmente e zagueiro avança na recuperação

Cada reforço é comemorado em meio ao momento de limite físico sentido pelo Bahia na temporada e foi nesse clima que o Tricolor se reapresentou após a goleada contra o Mirassol. Nesta segunda-feira, 1º, Gilberto e Michel Araújo treinaram com o restante do elenco e podem ficar à disposição do técnico Rogério Ceni durante esta semana decisiva.

Além da dupla, o zagueiro Kanu entrou em estágio final da sua recuperação das lesões em músculos da panturrilha e no tendão de Aquiles e iniciou o processo de transição física. O defensor não deve retornar a tempo para os próximos jogos do time baiano graças ao longo período afastado dos gramados, mas a tendência é que esteja presente em outubro.

Substituído na derrota por 5 a 1 sobre o Mirassol, Erick Pulga ficou em tratamento ao lado de Caio Alexandre, Ademir e Erick.

O Bahia já visita o Confiança nesta quarta-feira, 3, às 21h30, no Batistão, em Aracaju, pela 1º final da Copa do Nordeste, e terá apenas dois dias de descanso mais uma vez para disputar a segunda decisão, no sábado, 6, às 17h30, na Arena Fonte Nova.

Em campo pelo pentacampeonato, o Tricolor também não contará com Santiago Arias e Jean Lucas, que foram convocados para defenderem as suas seleções. Cotado para integrar a lista do Uruguai, Luciano Rodríguez ficou de fora da lista de Marcelo Bielsa e ficará à disposição de Ceni durante a data Fifa.

Um dia depois de Colômbia e Brasil entrarem em campo pelas Eliminatórias da Copa do Mundo de 2026, o Esquadrão de Aço encara o Fluminense no dia 10 de setembro, uma quarta-feira, às 19h, no Maracanã, pelo jogo de volta das quartas de final da Copa do Brasil.

A possível ausência de Arias e Jean na relação contra o clube carioca foi comentada por Rogério Ceni após o triunfo por 1 a 0 na partida de ida. De acordo com o treinador, o Bahia fará o possível para contar com a dupla na grande decisão.