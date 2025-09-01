Menu
HOME > ESPORTES
RELEMBRE!

Copa do Nordeste: adversário na final, Confiança já sofreu goleada histórica para o Bahia

Contra a equipe sergipana, Esquadrão aplicou maior goleada do clube no século

Téo Mazzoni

Por Téo Mazzoni

01/09/2025 - 15:08 h
Na véspera da final da Copa do Nordeste, Bahia revive memória especial: goleada de 10 a 2 sobre o Confiança em 2002, a maior do clube neste século.
-

O Bahia foi protagonista de forma negativa neste domingo, 31, após o resultado vexatório diante do Mirassol. No entanto, para o duelo contra o Confiança, nesta quarta-feira, 3, válido pelo jogo de ida da final da Copa do Nordeste, o Esquadrão tem boas lembranças de como é ser responsável por uma goleada humilhante.

Em 2002, também pelo Nordestão, o Bahia não tomou conhecimento do Confiança e venceu o rival aracajuano por sonoros 10 a 2, na antiga Fonte Nova — a goleada é a maior do Tricolor de Aço neste século.

Relembre:

Na ocasião, o expressivo resultado garantiu a classificação do Bahia às semifinais daquela edição da competição, na qual o clube viria a sagrar-se campeão. No jogo, que terminou 7 a 0 para o Esquadrão apenas no primeiro tempo, os gols foram marcados por Nonato (4x), Sérgio Alves, Kena, Mantena, Accioly, Bebeto Campos e Luís Alberto.

Leia Também:

Enquete: o Bahia consegue vantagem para a volta da final?
Bahia sai na frente na final contra Confiança? Saiba palpites das IAs
Nestor evita culpar cansaço após derrota humilhante do Bahia

Além da goleada impiedosa, a torcida tricolor também tem outra boa recordação para o duelo: o retrospecto extremamente positivo. No histórico geral do confronto, Bahia e Confiança já se enfrentaram 18 vezes, com 13 triunfos do Esquadrão, dois empates e apenas três vitórias do “Azulão”.

O último confronto entre as equipes terminou 2 a 0 para a equipe de Sergipe, em duelo válido pela 1ª fase da atual edição da Copa do Nordeste. Contudo, vale destacar que o Tricolor de Aço mandou a campo a equipe Sub-20, contando apenas com o goleiro Danilo Fernandes do elenco principal, além do técnico Leonardo Galbes no comando, substituindo Rogério Ceni.

Ceni projeta uso de jovens do Sub-20 na final do Nordestão

Falando em Rogério Ceni, neste domingo, 31, após a goleada humilhante sofrida para o Mirassol, o comandante tricolor comentou sobre o material humano para o duelo desta quarta-feira, 3, contra o Confiança.

Durante a coletiva de imprensa, o técnico afirmou que vai tentar colocar “energia nova” para sobreviver nessa primeira partida da final da Copa do Nordeste. É provável que o treinador mande a campo algumas peças do time Sub-20, como já havia sinalizado após o jogo contra o Fluminense.

Estou preparando jogadores Sub-20
Rogério Ceni - treinador do Bahia

Tags:

Bahia confiança Copa do Nordeste Copa do Nordeste 2025 NOrdestao

x