Nestor evita culpar cansaço após derrota humilhante do Bahia

Rodrigo Nestor descarta cansaço como fator da goleada de 5 a 1 do Bahia para o Mirassol e projeta foco do elenco na final da Copa do Nordeste 2025 contra o Confiança. - Foto: Rafael Rodrigues / EC Bahia

A noite deste domingo, 31, definitivamente ficará marcada na memória dos torcedores tricolores, ainda que de forma negativa. Além de sofrer uma goleada acachapante por 5 a 1, o Bahia viu seus adversários diretos se aproximarem na tabela de classificação do Brasileirão, perdeu uma invencibilidade que já durava nove jogos e deverá ficar sem Erick Pulga.

Apesar do resultado ter feito a torcida azul, vermelha e branca ir dormir de cabeça quente — se é que conseguiram dormir —, a goleada reverberou de forma negativa no elenco tricolor. Antes mesmo do fim do jogo, o camisa 10 e capitão do time, Éverto Ribiero, já havia demonstrado insatisfação com a atuação, afirmando que o Bahia estava “passando vergonha”. Após o apito final, foi a vez de Rodrigo Nestor se pronunciar.

Autor do “gol de honra” do Bahia no jogo, o meio-campista evitou colocar a culpa pela péssima atuação diante do Mirassol no cansaço, decorrente do calendário e da alta carga emocional e física imposta ao grupo na última partida, contra o Fluminense, pela Copa do Brasil: “Muito ruim, um sentimento ruim, vínhamos de uma sequência boa [...] viemos fazer um jogo muito melhor".

Não podemos colocar a culpa no cansaço Rodrigo Nestor - autor do gol solitário do Bahia no jogo

A goleada impiedosa veio às vésperas da final da Copa do Nordeste, onde o Bahia buscará a 5ª taça do torneio. Por isso, Rodrigo Nestor afirmou que o resultado, por mais adverso que tenha sido, não pode frustrar o grupo: “Agora precisamos levantar a cabeça, pois temos uma final para jogar", bradou o jogador, evitando cenário de terra-arrasada.

O jogo de ida da decisão do Nordestão 2025 acontece nesta quarta-feira, 3, às 21h30, no Batistão, em Aracaju, contra o Confiança. A partida de volta, que definirá o campeão, está marcada para o próximo sábado, 6, às 17h30, na Arena Fonte Nova.

Para a decisão, o técnico Rogério Ceni deu indícios de que mandará a campo um time misto, com algumas peças da categoria Sub-20, antes mesmo da goleada sofrida neste domingo. Na última quinta-feira, 28, o comandante tricolor afirmou, durante coletiva após o jogo contra o Fluminense, que deve ter “um time diferente de tudo que já jogamos” contra o Confiança:

“Estou preparando jogadores Sub-20, o próprio Fredi [Lippert] (zagueiro foi relacionado neste domingo, 31) [...] Além dos desfalques, não podemos usar os jogadores que chegaram [...] Não temos Erick, Kanu, Caio Alexandre. Possivelmente não terei o Michel Araújo", garantiu o treinador.

Contudo, após o resultado contra o Mirassol, o técnico Rogério Ceni mudou um pouco o discurso, mesmo que ainda tenha indicado a utilização de uma equipe alternativa: "O que a gente puder ter de nova energia para o jogo vamos colocar. O que for necessário, vamos repetir [...] Entender quem tem condições de repetir e tentar colocar energia nova para sobreviver nessa primeira partida da Copa do Nordeste. Depois, com espaço maior para o sábado [partida da volta], iniciar uma nova sequência".