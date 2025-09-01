Bahia sai na frente na final contra Confiança? Saiba palpites das IAs

Bahia e Confiança decidem a taça da Copa do Nordeste - Foto: Rafael Rodrigues I EC Bahia

Em dia de Bahia e Vitória, o que mais se ouve é a famosa pergunta “e o jogo hoje, vai ser quanto?”. Na ansiedade de prever o resultado antes do final dos noventa minutos, toda opinião é bem-vinda, e ajuda pelo menos um pouco a se preparar para a grande decisão. Os palpites vêm, inclusive, de inteligências artificiais, que fazem sua própria curadoria dos dados disponíveis na internet para “chutar” o resultado das partidas.

Bahia e Confiança se enfrentam pelo jogo de ida da final da Copa do Nordeste, prometendo um jogo tão emocionante quanto a decisão de uma taça pede. Com a decisão final acontecendo na Arena Fonte Nova no sábado, 6, às 17h30, o Bahia tenta se recuperar do 5 a 1 para o Mirassol e sair na frente pela decisão do pentacampeonato tricolor, contra o Confiança que também busca esquecer a eliminação na Série C no último final de semana.

A bola rola no Batistão nesta quarta-feira, 3, às 21h30, e as IAs já deram suas opiniões sobre o resultado, discordando no placar.

Para o ChatGPT, vai dar Esquadrão, e por 2 a 1 no placar final. "A primeira final promete ser dura para o Bahia. O time vem de uma goleada sofrida para o Mirassol, no Brasileirão, e chega pressionado não só pelo resultado, mas também pelo desgaste físico dos titulares que Rogério Ceni não poupou".

"Do outro lado, o Confiança chega muito mais inteiro e com o peso de não ter nada a perder, o que costuma jogar a favor do azarão em finais. Ainda assim, o Bahia tem elenco superior, casa cheia e uma tradição muito maior nesse tipo de jogo. Acredito que o Esquadrão deve se impor tecnicamente, mas não sem sustos. Vejo o Confiança explorando bem os contra-ataques, principalmente se o Bahia voltar a apresentar falhas defensiva", avaliou.

"O Bahia pressiona e abre o placar no primeiro tempo, mas sofre com a velocidade do adversário. O Confiança empata no segundo tempo em uma escapada rápida. Nos minutos finais, o Bahia encontra o gol da vitória para levar vantagem mínima para o jogo de volta", previu.

Já para a Meta AI, inteligência artificial do WhatsApp, os dois ficam no empate por 1 a 1: "O Bahia é o maior campeão da Copa do Nordeste, com 4 títulos, e está buscando se isolar na liderança do ranking. A equipe tem uma boa campanha na competição e pode aproveitar sua experiência em finais para se destacar".

"O Confiança, por outro lado, surpreendeu ao chegar à final e pode usar o fator casa a seu favor no jogo de ida.O Bahia tem um histórico favorável na competição, mas o Confiança tem potencial para surpreender", analisou.