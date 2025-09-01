Enquete: o Bahia consegue vantagem para a volta da final?

Bahia e Confiança decidem a final da Copa do Nordeste - Foto: Rafael Rodrigues I EC Bahia

O Bahia precisa deixar a maior goleada sofrida na temporada para trás e focar em um dos maiores objetivos do ano para o clube - o pentacampeonato da Copa do Nordeste. Entrando em campo pelo jogo de ida da grande final contra o Confiança nesta quarta-feira, 3, às 21h30, no Batistão, o Esquadrão tenta esquecer o 5 a 1 sofrido para o Mirassol e recuperar o fôlego com uma taça em mãos.

Do outro lado, o Confiança também chega sofrendo. Apesar de ter vencido o Retrô por 1 a 0 na Série C no último sábado, 30, o Dragão ficou na nona colocação com 26 pontos, e foi eliminado do torneio sem conseguir alcançar o G-8 e passar para a segunda fase. A missão, então, aumenta muito de nível para o Dragão, que encara um adversário G-4 cativo na Série A do Brasileirão. A decisão final acontece na Fonte Nova, casa do Bahia, no sábado, 6, às 17h30.

