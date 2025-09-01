Jean Lucas se apresenta à Seleção Brasileira; assista ao vídeo

Jean Lucas, meio-campista do Bahia, se apresenta à Seleção Brasileira na Granja Comary para os últimos jogos das Eliminatórias da Copa do Mundo de 2026. - Foto: @rafaelribeirorio / CBF

O meio-campista Jean Lucas se apresentou à Seleção Brasileira nesta segunda-feira, 1, na Granja Comary, no Rio de Janeiro. Após a goleada sofrida pelo Bahia neste domingo, 31, o camisa 6 seguiu rumo à capital fluminense diretamente da cidade de Mirassol, no interior de São Paulo.

Jean Lucas se junta a Estêvão, Marquinhos, Bento, Bruno Guimarães, Lucas Paquetá, Richarlison, Wesley, Alexsandro, João Pedro, Fabrício Bruno, Kaio Jorge e Andrey no CT do Brasil, visando o início da preparação para os últimos duelos da Seleção Brasileira nas Eliminatórias para a Copa do Mundo, contra o Chile, no Maracanã, no Rio de Janeiro, e contra a Bolívia, no Estádio Municipal de El Alto, na cidade de El Alto, localizada na Bolívia, sob os comandos do treinador Carlo Ancelotti.

Já classificada para o Mundial dos Estados Unidos, México e Canadá, a Seleção Brasileira soma 25 pontos, mesma pontuação do Equador, mas aparece atrás nos critérios de desempate.

De volta à Seleção Brasileira após 34 anos

O Bahia volta a ter um representante na Seleção Brasileira após 34 anos de ausência. O meio-campista Jean Lucas foi convocado pelo técnico Carlo Ancelotti para substituir Joelinton, do Newcastle, da Inglaterra. Após três longas décadas, um jogador do Esquadrão voltou a ser chamado para defender o Brasil.

O último atleta do Tricolor de Aço a ser convocado foi o meia Luís Henrique, que defendeu a Seleção Brasileira entre 1990 e 1991, representando o clube na Copa América de 1991. No total, disputou 12 jogos e marcou quatro gols. Como jogador do Bahia, apenas na competição continental, foram dois gols em cinco partidas.