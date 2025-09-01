Menu
Pesquisa
ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > ESPORTES
Ouvir Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

APRESENTADO!

Jean Lucas se apresenta à Seleção Brasileira; assista ao vídeo

Meia do Bahia chega à Granja Comary após goleada sofrida pelo Bahia e integra grupo de Ancelotti

Téo Mazzoni

Por Téo Mazzoni

01/09/2025 - 14:10 h
Jean Lucas, meio-campista do Bahia, se apresenta à Seleção Brasileira na Granja Comary para os últimos jogos das Eliminatórias da Copa do Mundo de 2026.
Jean Lucas, meio-campista do Bahia, se apresenta à Seleção Brasileira na Granja Comary para os últimos jogos das Eliminatórias da Copa do Mundo de 2026. -

O meio-campista Jean Lucas se apresentou à Seleção Brasileira nesta segunda-feira, 1, na Granja Comary, no Rio de Janeiro. Após a goleada sofrida pelo Bahia neste domingo, 31, o camisa 6 seguiu rumo à capital fluminense diretamente da cidade de Mirassol, no interior de São Paulo.

Assista:

Ver esta publicação no Instagram

Uma publicação partilhada por CBF • Seleção Brasileira de Futebol (@brasil)

Jean Lucas se junta a Estêvão, Marquinhos, Bento, Bruno Guimarães, Lucas Paquetá, Richarlison, Wesley, Alexsandro, João Pedro, Fabrício Bruno, Kaio Jorge e Andrey no CT do Brasil, visando o início da preparação para os últimos duelos da Seleção Brasileira nas Eliminatórias para a Copa do Mundo, contra o Chile, no Maracanã, no Rio de Janeiro, e contra a Bolívia, no Estádio Municipal de El Alto, na cidade de El Alto, localizada na Bolívia, sob os comandos do treinador Carlo Ancelotti.

Tudo sobre Esportes em primeira mão!
Entre no canal do WhatsApp.

Já classificada para o Mundial dos Estados Unidos, México e Canadá, a Seleção Brasileira soma 25 pontos, mesma pontuação do Equador, mas aparece atrás nos critérios de desempate.

Leia Também:

Preterido por Bielsa, Lucho Rodríguez vira opção para Copa do Nordeste
Técnico do Bahia profetizou escalada de jovem do São Paulo
Enquete: o Bahia consegue vantagem para a volta da final?

De volta à Seleção Brasileira após 34 anos

O Bahia volta a ter um representante na Seleção Brasileira após 34 anos de ausência. O meio-campista Jean Lucas foi convocado pelo técnico Carlo Ancelotti para substituir Joelinton, do Newcastle, da Inglaterra. Após três longas décadas, um jogador do Esquadrão voltou a ser chamado para defender o Brasil.

O último atleta do Tricolor de Aço a ser convocado foi o meia Luís Henrique, que defendeu a Seleção Brasileira entre 1990 e 1991, representando o clube na Copa América de 1991. No total, disputou 12 jogos e marcou quatro gols. Como jogador do Bahia, apenas na competição continental, foram dois gols em cinco partidas.

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.

Participe também do nosso canal no WhatsApp.

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Email Compartilhar no X Compartilhar no Facebook Compartilhar no Whatsapp

Tags:

Bahia Carlo Ancelotti Copa do Mundo 2026 eliminatórias Jean Lucas seleção brasileira

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Ver todas

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Publicações Relacionadas

A tarde play
Jean Lucas, meio-campista do Bahia, se apresenta à Seleção Brasileira na Granja Comary para os últimos jogos das Eliminatórias da Copa do Mundo de 2026.
Play

Raphinha acusa Disney de racismo contra filho pequeno: "Nojento"

Jean Lucas, meio-campista do Bahia, se apresenta à Seleção Brasileira na Granja Comary para os últimos jogos das Eliminatórias da Copa do Mundo de 2026.
Play

Vídeo: Cristiano Ronaldo se irrita com fã e toma atitude surpreendente

Jean Lucas, meio-campista do Bahia, se apresenta à Seleção Brasileira na Granja Comary para os últimos jogos das Eliminatórias da Copa do Mundo de 2026.
Play

Osvaldo e o Vitória: para além do campo, a identificação

Jean Lucas, meio-campista do Bahia, se apresenta à Seleção Brasileira na Granja Comary para os últimos jogos das Eliminatórias da Copa do Mundo de 2026.
Play

"Estamos passando vergonha!": Everton Ribeiro desabafa sobre Bahia x Mirassol

x