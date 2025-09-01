Menu
REFORÇO!

Preterido por Bielsa, Lucho Rodríguez vira opção para Copa do Nordeste

Após ficar fora dos planos da seleção, atacante uruguaio fica à disposição do Bahia para final do Nordestão

Téo Mazzoni

Por Téo Mazzoni

01/09/2025 - 13:49 h
Fora da seleção, Lucho Rodríguez reforça o Bahia na Copa do Nordeste
Fora da seleção, Lucho Rodríguez reforça o Bahia na Copa do Nordeste -

O Bahia vai enfrentar o Confiança nesta quarta-feira, 3, às 21h30, no Batistão, em Aracaju, pelo primeiro jogo da decisão da Copa do Nordeste, repleto de desfalques. Com o Departamento Médico cheio, jogadores convocados para suas respectivas seleções e o elenco desgastado devido à alta quantidade de jogos, o técnico Rogério Ceni terá uma dor de cabeça para montar o time titular. Mas, entre as inúmeras baixas, terá um alento: poderá contar com Luciano “Lucho” Rodríguez.

Ao contrário do esperado — já que o jogador é presença constante na Seleção Uruguaia —, o atacante ficou de fora da lista de convocados do treinador Marcelo Bielsa e não disputará os dois últimos jogos do Uruguai nas Eliminatórias para a Copa do Mundo de 2026. Por isso, o atleta surge como reforço para o Bahia às vésperas da final da Copa do Nordeste.

A não convocação de Lucho chega em um momento oportuno, já que o treinador Rogério Ceni tem uma série de desfalques confirmados: Jean Lucas e Arias estão fora por defenderem Brasil e Colômbia, respectivamente. Já Caio Alexandre, Ademir, Kanu, Erick e Ruan Pablo, além do atacante Erick Pulga, estão todos no Departamento Médico. O lateral Gilberto e o meia Michel Araújo já iniciaram o processo de transição e realizam atividades com bola, mas ainda não deverão estar aptos para entrar em campo contra o Confiança.

Por conta da grande quantidade de baixas, o técnico Rogério Ceni afirmou neste domingo, 31, durante coletiva após a goleada acachapante diante do Mirassol, que vai tentar colocar “energia nova para sobreviver” nessa primeira partida da final da Copa do Nordeste, indicando a utilização dos Pivetes de Aço, como já havia salientado na última quinta-feira, 28, após o triunfo diante do Fluminense, quando garantiu que estava “preparando jogadores do Sub-20”.

Devemos ter um time diferente de tudo que já jogamos contra o Confiança
Rogério Ceni - técnico do Bahia

Tags:

Copa do Nordeste Lucho Rodriguez marcelo bielsa Rogério Ceni uruguai

x