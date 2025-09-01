Técnico do Bahia profetizou escalada de jovem do São Paulo

Rodriguinho pelo São Paulo - Foto: Reprodução I X

Na escalação titular do São Paulo para enfrentar o Cruzeiro no último sábado, 30, estava uma realidade crível para Rogério Ceni há alguns anos - a presença do meia Rodriguinho, que cada vez mais consegue seu espaço no profissional de Hernán Crespo.

Ex-goleiro e ex-treinador do Tricolor Paulista, Ceni já havia comentado sobre o jovem, afirmando que ele tinha o talento necessário para defender o São Paulo. Hoje, a profecia está começando a se cumprir, e o atual técnico do Bahia vem sendo relembrado no antigo clube.

"Fico muito contente pela evolução de Rodriguinho, porque ele trabalha muito. Está fazendo as coisas muito bem, estou contente por ele. Ele merece que vocês falem muito bem, porque ele já sabe o que nós pensamos", afirmou Crespo após a derrota para o Cruzeiro.

Na mesma coletiva, o treinador relembrou a fala de Ceni: "Acho que é o momento de falar dele, porque eu senti também o que o Rogério Ceni falou. O conheço desde antes, quando chegou de Cotia, subimos ele e o Pablo Maia. Sou muito contente que ele possa confirmar as verdades que o Ceni falou. Temos que dar confiança a ele".

A declaração de Rogério foi feita no dia 31 de julho de 2022, há mais de três anos, prevendo o sucesso de Rodriguinho na equipe principal do São Paulo. Para ele, desde aquela época, já era visível que ele teria um "futuro brilhante".

"Rodriguinho é um jogador que vai jogar no São Paulo. Escutem o que estou falando. Ele é talentoso, está sendo trabalhado. É bom jogador, bom menino. Tem futuro no São Paulo. Não temos o que reclamar. É um garoto que eu acho que tem um brilhante futuro", disse Ceni.

Agora, Rodriguinho aproveita a repercussão do que fez contra o Cruzeiro, acertando 88% dos passes que tentou, finalizando duas bolas, driblando duas vezes e dando dois passes importantes na partida segundo o Sofascore, dados que lhe renderam destaque no time.

Na temporada, já foram onze jogos com Rodriguinho no profissional, seis deles como titular desde o início do jogo. Neles, o atleta deu duas assistências, tendo feito um gol durante os outros nove jogos que disputou no ano longe do profissional.

A meta de Crespo é dar cada vez mais espaço, como já vinha comentando desde que chegou ao clube. "Eles merecem, trabalham muito bem. Temos que apenas passar confiança para eles, para que eles possam demonstrar ao público que merecem", afirmou.

"Quatro anos atrás (na primeira passagem dele pelo São Paulo), falei de Patryck, Pablo Maia, Rodriguinho. E estou encontrando eles mais maduros, mais confiantes. É a chance de fazê-los jogar e tentar competir com os outros, porque o São Paulo é grande. Muitos atletas querem vir para o São Paulo, então não é fácil", completou.