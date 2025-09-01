GOLEADA HUMILHANTE
Técnico do Mirassol aponta estratégia que expôs fragilidade do Bahia
Rafael Guanaes admitiu ideia que contribuiu na goleada histórica contra o Tricolor
Por Lucas Vilas Boas
O Mirassol aplicou a maior goleada da sua histórica campanha no Campeonato Brasileiro sobre o Bahia através de uma estratégia apontada por Rafael Guanaes, técnico do clube paulista — a atração de jogadores do Tricolor para fora da área, visando abrir espaço próximo do gol. Na entrevista coletiva após o 5 a 1, o treinador elogiou a pergunta, admitiu a ideia, mas evitou dar muitos detalhes sobre a tática da equipe amarela e verde.
"Uma das ideias era a atração mesmo. Se a gente conseguisse chegar dentro da pequena área é mérito dos jogadores, a expectativa de gol é muito grande, mas é muito difícil chegar dentro da pequena área com um time desses. Uma das tentativas para chegar lá foi através de determinadas ações que executamos. A gente queria, através das situações treinadas, aproveitar alguns espaços que seriam gerados, mas eu não gosto de falar muito sobre isso", analisou Guanaes neste domingo, 31.
A estratégia funcionou e o Mirassol marcou cinco gols na mesma partida pela primeira vez na temporada. A parte teórica citada por Guanaes se refletiu na prática durante terceiro gol do clube paulista, marcado por Chico da Costa. Na ocasião, Negueba atraiu três jogadores do Bahia para o esquerdo da defesa tricolor, criando superioridade numérica na pequena área.
Assista:
Mirassol 3x0 Bahia— Diário de Torcedor (@DiarioGols) August 31, 2025
⚽️ Lucas Ramon
🏆 Brasileirão Série A | 22ª rodada
pic.twitter.com/uE8WIpug79
"Tem a individualidade também. O Alesson fazendo jogadas individuais, algumas combinações, tabela entre Chico [da Costa] e Negueba, aí entra a qualidade individual deles, o mérito é totalmente dos jogadores. A gente quer criar cenários para que a propensão desses conteúdos apareçam mais, deixar muito claro que o mérito é deles, para não puxar o mérito para a parte tática", completou o treinador.
Pelo lado tricolor, Rogério Ceni atribuiu à derrota ao erro de repetir a mesma equipe. Em entrevista coletiva, o treinador justificou a decisão pela "falta de entrosamento" que uma equipe modificada poderia manifestar.
"Se tem erro, foi meu de escolher repetir a equipe. Imaginei que muitas trocas fariam a gente perder por falta de entrosamento. No fim, perdemos pelo condicionamento físico muito abaixo. Escolha minha", admitiu Ceni.
Leia Também:
"Eu vi um time com muito mais energia que o nosso, infelizmente não nos encontramos, sofremos contra-ataques, é um momento delicado. Temos que absorver da melhor maneira possível porque temos uma disputa de título essa semana", completou.
Com o resultado, o Tricolor estacionou com 36 pontos no Campeonato Brasileiro e se isolou como detentor da pior defesa do G-6 da competição. O Esquadrão de Aço sofreu 22 gols, dois a mais em relação ao próprio Mirassol, que cresceu na sexta colocação com 35 pontos.
Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.
Participe também do nosso canal no WhatsApp.
Compartilhe essa notícia com seus amigos
Siga nossas redes