Técnico do Mirassol aponta estratégia que expôs fragilidade do Bahia

Rafael Guanaes, técnico do Mirassol - Foto: Marcos Freitas/ Agência Mirassol

O Mirassol aplicou a maior goleada da sua histórica campanha no Campeonato Brasileiro sobre o Bahia através de uma estratégia apontada por Rafael Guanaes, técnico do clube paulista — a atração de jogadores do Tricolor para fora da área, visando abrir espaço próximo do gol. Na entrevista coletiva após o 5 a 1, o treinador elogiou a pergunta, admitiu a ideia, mas evitou dar muitos detalhes sobre a tática da equipe amarela e verde.

"Uma das ideias era a atração mesmo. Se a gente conseguisse chegar dentro da pequena área é mérito dos jogadores, a expectativa de gol é muito grande, mas é muito difícil chegar dentro da pequena área com um time desses. Uma das tentativas para chegar lá foi através de determinadas ações que executamos. A gente queria, através das situações treinadas, aproveitar alguns espaços que seriam gerados, mas eu não gosto de falar muito sobre isso", analisou Guanaes neste domingo, 31.

Tudo sobre Esportes em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

A estratégia funcionou e o Mirassol marcou cinco gols na mesma partida pela primeira vez na temporada. A parte teórica citada por Guanaes se refletiu na prática durante terceiro gol do clube paulista, marcado por Chico da Costa. Na ocasião, Negueba atraiu três jogadores do Bahia para o esquerdo da defesa tricolor, criando superioridade numérica na pequena área.

Alesson e Chico da Costa, atacantes do Mirassol | Foto: Marcos Freitas/ Agência Mirassol

Assista:

Mirassol 3x0 Bahia



⚽️ Lucas Ramon



🏆 Brasileirão Série A | 22ª rodada



pic.twitter.com/uE8WIpug79 — Diário de Torcedor (@DiarioGols) August 31, 2025

"Tem a individualidade também. O Alesson fazendo jogadas individuais, algumas combinações, tabela entre Chico [da Costa] e Negueba, aí entra a qualidade individual deles, o mérito é totalmente dos jogadores. A gente quer criar cenários para que a propensão desses conteúdos apareçam mais, deixar muito claro que o mérito é deles, para não puxar o mérito para a parte tática", completou o treinador.

Pelo lado tricolor, Rogério Ceni atribuiu à derrota ao erro de repetir a mesma equipe. Em entrevista coletiva, o treinador justificou a decisão pela "falta de entrosamento" que uma equipe modificada poderia manifestar.

"Se tem erro, foi meu de escolher repetir a equipe. Imaginei que muitas trocas fariam a gente perder por falta de entrosamento. No fim, perdemos pelo condicionamento físico muito abaixo. Escolha minha", admitiu Ceni.

"Eu vi um time com muito mais energia que o nosso, infelizmente não nos encontramos, sofremos contra-ataques, é um momento delicado. Temos que absorver da melhor maneira possível porque temos uma disputa de título essa semana", completou.

Com o resultado, o Tricolor estacionou com 36 pontos no Campeonato Brasileiro e se isolou como detentor da pior defesa do G-6 da competição. O Esquadrão de Aço sofreu 22 gols, dois a mais em relação ao próprio Mirassol, que cresceu na sexta colocação com 35 pontos.