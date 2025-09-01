Menu
DE FORA

Adversário do Bahia perde titular para finais do Nordestão; saiba

Confiança comunicou oficialmente a saída do atleta de 25 anos

João Grassi

Por João Grassi

01/09/2025 - 18:50 h
Goleiro Felipe Scheibig deixou o Confiança
Goleiro Felipe Scheibig deixou o Confiança -

Adversário do Bahia na Copa do Nordeste, o Confiança perdeu um jogador importante para as finais. Titular na equipe comandada pelo técnico Luizinho Vieira, o goleiro Felipe Scheibig deixou o clube sergipano.

Conforme comunicado publicado pelo Dragão nas redes sociais, o contrato de Felipe foi encerrado no último dia 30 de agosto e ele não aceitou renovar o vínculo.

“O Confiança informa que o contrato do goleiro Felipe se encerrou no dia 30 de agosto e que, mesmo após diversas tentativas da diretoria, o atleta não aceitou renovar o vínculo com o clube para as finais da Copa do Nordeste. Ele foi o único jogador do elenco que não aceitou o acordo. Portanto, Felipe não estará em campo nas partidas contra o Bahia”, publicou o Confiança.

O contrato do arqueiro de 25 anos, inclusive, previa renovação automática em caso de classificação para a segunda fase da Série C. O Confiança, no entanto, foi eliminado no último sábado, 30.

Data e horário da decisão

Bahia e Confiança duelam pelo jogo de ida das finais do Nordestão nesta quarta-feira, 3, às 21h30, no Batistão. A volta, que acontece na Arena Fonte Nova, será no próximo sábado, 6, às 17h30.

