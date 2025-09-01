Menu
SONHO REALIZADO!

Jean Lucas se declara ao Bahia na Seleção: "Serei eternamente grato"

Meio-campista se reapresentou nesta segunda-feira, 1º, na Granja Comary

Lucas Vilas Boas

Por Lucas Vilas Boas

01/09/2025 - 20:30 h | Atualizada em 01/09/2025 - 20:48
Jean Lucas na Granja Comary, no Rio de Janeiro
Jean Lucas na Granja Comary, no Rio de Janeiro

Jean Lucas realizou um sonho nesta segunda-feira, 1º. Após se reapresentar na sede da Confederação Brasileira de Futebol (CBF), a Granja Comary, no Rio de Janeiro, o meio-campista revelou detalhes do seu primeiro dia como jogador da Seleção Brasileira e, além de rasgar elogios ao italiano Carlo Ancelotti, também destacou a importância do Bahia para a sua carreira.

Em entrevista concedida à CBF TV, o volante se declarou ao Esquadrão de Aço e ao técnico Rogério Ceni, além de se mostrar "eternamente grato" por "tudo que o Bahia fez a faz".

“O Bahia abriu as portas para mim no ano passado. Conversei com o professor Rogério Ceni antes de ir e ele falou que eu ia ajudar muito e fazer muitos gols com ele, e ele disse que iria me ajudar também e que iam montar um elenco para brigar no Campeonato Brasileiro", afirmou Jean Lucas.

Tenho uma eterna gratidão ao Bahia, obrigado por tudo. Vou ser eternamente grato por tudo que o Bahia fez e faz por mim. Se hoje cheguei aqui, foi por conta do Bahia
Jean Lucas
Jean Lucas na Granja Comary, no Rio de Janeiro
Jean Lucas na Granja Comary, no Rio de Janeiro | Foto: Rafael Ribeiro/CBF

O camisa 6 do Tricolor também destacou sua relação com a torcida do clube baiano e atribuiu a força do time na Arena Fonte Nova para explicar o "aqui é bicho" a "setinha para cima", gírias que caíram nas graças dos tricolores.

“O ‘aqui é bicho’ quer dizer que eu deixo tudo dentro de campo, deixo minha vida dentro de campo pelo Bahia e pela torcida. Dentro da Fonte Nova, é difícil ganhar (da gente). Eu falo que ‘aqui é bicho’ pelo fato de ser difícil (os adversários) irem lá e conseguirem ganhar. Tem também o "né segredo", que é daqui do Rio (de Janeiro) mesmo, e a "setinha para cima", que é do vídeo game, quando a gente está bem. São coisas que a torcida está gostando bastante" completou Jean".

Sobre a Seleção Brasileira, o meio-campista não deixou de exaltar o italiano Carlo Ancelotti, treinador da Amarelinha. O comandante da Canarinha, para o atleta, "é o maior treinador da história".

“Nem nos meus melhores sonhos eu ia imaginar isso. Para mim, ele é o maior treinador da história, que conquistou grandes coisas e treinou o melhor clube do mundo. É uma honra estar aqui tendo essa experiência com ele, já tive o primeiro contato hoje. Ele conversou comigo, me perguntou como eu estava. Só tenho a aprender e crescer com ele. É um excelente treinador e acho que vai me ajudar muito", disse o camisa 6.

“Passei bastante dificuldade, meu pai trabalhava de muitas coisas, hoje zoo que ele era um faz tudo. Ele estava disposto a trabalhar com qualquer coisinha para realizar o meu sonho de ser jogador de futebol. Na época eu estava no Nova Iguaçu e tinha um cara que me pegava em Campo Grande, me levava para Nova Iguaçu e tínhamos que pagar R$ 150 por mês. Na maioria das vezes, meu pai não tinha dinheiro, ficava devendo e deixava para depois, aí eu falei: ‘Deixa, a gente vai se virar aqui, eu vou sozinho'", completou Jean Lucas.

