HOME > ESPORTES
PROTESTO!

Após goleada, torcida do Bahia cobra mudanças e titulo do Nordeste

Principal organizada do clube critica postura da equipe e exige reação imediata

Redação

Por Redação

02/09/2025 - 9:58 h
Após goleada de 5 a 1 para o Mirassol, torcida Bamor cobra mudanças no Bahia, respeito à camisa e postura da equipe em campo.
Após goleada de 5 a 1 para o Mirassol, torcida Bamor cobra mudanças no Bahia, respeito à camisa e postura da equipe em campo.

O Bahia protagonizou, neste domingo, 31, uma atuação vexatória. Diante do Mirassol, em duelo de “seis pontos” na parte mais alta do Campeonato Brasileiro, a equipe comandada pelo técnico Rogério Ceni foi goleada por 5 a 1, em uma partida completamente irreconhecível.

A atuação ruim repercutiu negativamente não só no elenco tricolor — como mostraram as declarações do camisa 10 e capitão Éverton Ribeiro e do meio-campista Rodrigo Nestor —, mas também na principal torcida organizada do clube: a Bamor Nova Era.

Por meio das redes sociais, a torcida Bamor externou indignação e repúdio quanto à postura do Bahia na partida contra o Mirassol. Segundo a publicação, a goleada, da forma como ocorreu, é inadmissível para a grandeza do clube. Ainda de acordo com a nota oficial, um clube com investimentos pesados, um elenco superior ao adversário e grandes ambições na competição não pode, em hipótese alguma, exibir um futebol tão fraco, vulnerável e desrespeitoso com sua própria história.

Leia Também:

Copa do Nordeste: veja lista de desfalques do Bahia para a decisão
Jean Lucas se declara ao Bahia na Seleção: "Serei eternamente grato"
Técnico do Mirassol aponta estratégia que expôs fragilidade do Bahia

“É inaceitável ver os mesmos erros grotescos do sistema defensivo, falhas gritantes do goleiro e uma equipe em campo sem raça, sem entrega e sem a mínima postura de quem veste a camisa do Esporte Clube Bahia [...] Esse resultado expõe a instituição nacionalmente, envergonha a torcida e fere o respeito que deve existir com cada tricolor que acompanha, apoia e acredita no projeto”, escreveu a página oficial da torcida nas redes sociais.

Esse placar não será esquecido, mas deve servir como ponto de ruptura: ou há mudança imediata de postura por parte de atletas e comissão, ou a cobrança da arquibancada será ainda mais dura
torcida Bamor - nas redes sociais

Por fim, a nota foi encerrada com mais duas cobranças: conquistar o título da Copa do Nordeste e se classificar para a semifinal da Copa do Brasil. “O momento agora é de virada de chave. Após tudo que aconteceu, o clube precisa assumir a postura que sua história e investimento exigem. Não há mais espaço para desculpas ou para oscilações [...] Independentemente das circunstâncias, o Bahia tem elenco, estrutura e torcida suficientes para carregar essa responsabilidade e transformar a cobrança em motivação. É hora de honrar a camisa e mostrar, em campo, a grandeza que se espera”, finalizou a publicação.

Respeitem o Bahia. Respeitem a nossa camisa
torcida Bamor - nas redes sociais

Veja a nota completa da Bamor:

"A Torcida Organizada Bamor vem, por meio desta, externar sua indignação e repúdio à postura do Bahia na partida da noite de ontem, em que o time protagonizou uma goleada vexatória e inadmissível para a grandeza da nossa camisa. Um clube atualmente com investimentos pesados, um elenco superior ao adversário e grandes ambições na competição não pode, em hipótese alguma, exibir um futebol tão fraco, vulnerável e desrespeitoso com sua própria história.

É inaceitável ver os mesmos erros grotescos do sistema defensivo, falhas gritantes do goleiro e uma equipe em campo sem raça, sem entrega e sem a mínima postura de quem veste a camisa do Esporte Clube Bahia. Esse resultado expõe a instituição nacionalmente, envergonha a torcida e fere o respeito que deve existir com cada tricolor que acompanha, apoia e acredita no projeto.

É necessário reforçar a cobrança direta sobre o goleiro, pois já ficou evidente que não há mais condições de permanecer no elenco. Assim como ele, qualquer jogador que não esteja satisfeito com o ambiente do clube deve ter a dignidade de ir embora, pois se arrastando em campo não é lugar de estar com a camisa do Esquadrão. O Esporte Clube Bahia é maior que qualquer nome, maior que qualquer vaidade e por isso pedimos mais agilidade para a estreia imediata do novo reforço no gol, que chegue para assumir a posição e devolver a confiança ao nosso torcedor.

Esse placar não será esquecido, mas deve servir como ponto de ruptura: ou há mudança imediata de postura por parte de atletas e comissão, ou a cobrança da arquibancada será ainda mais dura.

O momento agora é de virada de chave. Após tudo que aconteceu, o clube precisa assumir a postura que sua história e investimento exigem. Não há mais espaço para desculpas ou para oscilações: a obrigação é clara, conquistar o título da Copa do Nordeste e classificar para semifinal da Copa do Brasil. Independentemente das circunstâncias, o Bahia tem elenco, estrutura e torcida suficientes para carregar essa responsabilidade e transformar a cobrança em motivação. É hora de honrar a camisa e mostrar, em campo, a grandeza que se espera.

Respeitem o Bahia. Respeitem a nossa camisa".

Ver esta publicação no Instagram

Uma publicação partilhada por Torcida Organizada Bamor (@torcidabamornovaera)

