Adversário do Bahia tem a melhor defesa da Copa do Nordeste

Bahia enfrenta o Confiança no Batistão pelo primeiro jogo da final da Copa do Nordeste. Equipe terá desfalques e enfrentará a melhor defesa do torneio.

O Bahia tem uma missão nesta quarta-feira, 4: conquistar um bom resultado diante do Confiança. Em Aracaju, no Batistão, a equipe comandada pelo técnico Rogério Ceni visita o ‘Azulão’ às 21h30, no primeiro jogo da final da Copa do Nordeste, de certa forma “pressionado” após sofrer uma goleada impiedosa no final de semana.

Para o confronto, a pressão se mostra preocupante, uma vez que, além de possuir uma série de desfalques, o Bahia enfrenta a melhor defesa do Nordestão. Na atual edição da ‘Lampions’, o Confiança sofreu apenas cinco gols, estando há cinco partidas sem ser vazado no certame, inclusive contra o próprio Tricolor de Aço, mas chega para o confronto sem seu goleiro titular.

Veja as partidas em que o Confiança não sofreu gols na competição:

19/03 – Confiança 2 x 0 Sampaio Corrêa

04/06 – Confiança 2 x 0 Bahia

07/06 – Juazeirense 0 x 0 Confiança

08/07 – Vitória 0 x 1 Confiança

20/08 – CSA 0 x 1 Confiança

Na partida contra o Bahia, é válido ressaltar que o Esquadrão entrou em campo com praticamente todo o elenco Sub-20 — do time principal, apenas o goleiro Danilo Fernandes atuou, a pedido próprio. Contudo, esse resultado ainda é motivo de consternação, já que o técnico Rogério Ceni indicou que está preparando jogadores da categoria para o duelo, considerando que o elenco principal está completamente esgotado fisicamente em meio a uma maratona de jogos.

Diante da sólida defesa do Confiança, Bahia enfrenta dificuldade ofensiva

A solidez defensiva do Confiança contrasta diretamente com uma das maiores carências do Bahia na temporada: a efetividade nas finalizações. Em várias partidas ao longo do ano, o setor ofensivo do Esquadrão deixou a desejar, e o técnico Rogério Ceni já reconheceu essa dificuldade mais de uma vez.

Há um mês, quando empatou sem gols contra o América de Cali, na Arena Fonte Nova, Ceni comentou sobre a falta de efetividade do time no último terço do campo. Já em maio, após a derrota para o Grêmio, em uma partida em que o Esquadrão criou diversas oportunidades, mas não conseguiu balançar a rede adversária, Ceni lamentou a falta de assertividade nas finalizações:

Precisamos escolher melhor a maneira de finalizar Rogério Ceni - técnico do Bahia

Na atual edição do Campeonato Brasileiro, por exemplo, os comandados de Rogério Ceni possuem a menor quantidade de gols marcados entre todas as equipes do G-6: apenas 29 gols.

Confronto marcado por domínio do Bahia e maior goleada do século

No retrospecto geral do confronto, o Bahia possui domínio absoluto. Em 18 duelos na história, o Tricolor de Aço leva vantagem em 13 jogos, tendo sido derrotado apenas três vezes, além de dois empates.

Além disso, o embate também carrega uma goleada histórica para o Bahia. Em 2002, também pela Copa do Nordeste, o Esquadrão não tomou conhecimento do Confiança e venceu o rival aracajuano por sonoros 10 a 2, na antiga Fonte Nova — a maior goleada do Tricolor de Aço neste século.